بيطري الأقصر ينفذ 80 ندوة توعوية ويؤمن مئات الحيوانات ضد المخاطر

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر سلسلة من الندوات والأنشطة الإرشادية خلال الفترة الماضية.



وأوضح الدكتور طارق لطفي مدير عام المديرية أن فرق الإرشاد البيطري نظمت 24 ندوة إرشادية و56 ندوة توعية ميدانية بالتزامن مع لجان التحصين، تناولت طرق الوقاية من الأمراض الوبائية والرعاية الصحية للحيوانات.



وأضاف أن المديرية قامت بتأمين 807 حيوانات ضد المخاطر المختلفة، وإصدار 1017 بطاقة تأمين ضمن خطة دعم المربين وحماية ممتلكاتهم الحيوانية.



كما تم فحص 360 رأسًا من الأبقار والجاموس ضد مرض البروسيلا و140 رأسًا ضد مرض السل، بالإضافة إلى تحصين 127 حيوانًا ضد مرض البروسيلا لضمان خلو الثروة الحيوانية من الأمراض المشتركة مع الإنسان.



وأشار لطفي إلى أن الهدف من هذه الحملات هو نشر ثقافة التحصين والالتزام بالمواعيد الدورية، إلى جانب التوعية بطرق التغذية السليمة وأهمية الكشف البيطري الدوري.



وأكد أن مديرية الطب البيطري بالأقصر مستمرة في تقديم خدماتها للمربين في القرى والنجوع، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الحيواني.