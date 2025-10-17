قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
18 ماكينة طوارئ و75فنيا.. جنوب الدلتا تنجح في تأمين التغذية الكهربائية لمولد السيد البدوي

مهندسي وفنيي قطاع غرب الغربية
مهندسي وفنيي قطاع غرب الغربية
وفاء نور الدين

تابع المهندس أحمد عبد البارى رئيس قطاعات الشبكات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء  بالتنسيق مع المهندس أحمد فايد رئيس قطاع غرب الغربية أعمال تأمين التغذية الكهربائية بكافة المناطق المحيطة بمسجد السيد البدوى ومناطق الزيارات التي يتردد عليها الزوار لتأمين التغذية الكهربائية من خلال تواجد فرق طواريء وفنيين، حيث تم الدفع بـ18 ماكينة طوارئ وديزل كاتمة للصوت،و ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس خالد غمري رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بإعلان حالة الطوارئ داخل قطاعات الشركة تزامنا مع مولد السيد البدوى بطنطا الذي يشهد توافد ملايين الزائرين من خارج وداخل البلاد. 

وتواجد علي مدار الايام الماضية وحتى ليلة أمس كتيبة من مهندسي وفنيين قطاع الغربية يتقدمهم رئيس القطاع المهندس احمد فايد وكلا من المهندس احمد لطف مدير عام التشغيل ، المهندس محمد عبد الخالق مدير عام هندسات طنطا ، المهندس هيثم نجم مدير إدارة اول طنطا ، المهندس مدحت سالمان مدير إدارة ثان طنطا. 

كما شارك لفيف من الفنيين من مختلف الهندسات في أعمال تامين التغذية ومتابعة تشغيل ماكينات الطوارى من الشركة والشركات الشقيقة حيث بلغ عدد الفنيين اكثر من 75 فنيين وسائقين وعمال وحرفيين لتأمين المولد. 

 وكان المهندس خالد  غمري  رئيس الشركة زار في اول الاسبوع  المواقع الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لمولد العارف بالله سيدى احمد البدوى بمدينة طنطا لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية للمولد والوقوف على أى سلبيات أو معوقات تقف فى طريق تحقيق  جودة التأمين الكهربائى  للمنطقة.


وتم أثناء الجولة مقابلة   المحافظ اللواء أشرف الجندي  وعرض خطه تامين التغذية الكهربائية لمولد السيد البدوى   

ورافقه خلال  الجولة عدد من قيادات الشركة على رأسهم 

* المحاسب/ عبدالعزيز عبدالظاهر اصلان – رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية والتدريب .
* المحاسبة/ نسرين عبد السلام – رئيس قطاعات الشئون التجارية .
* المهندس / علي عبدالله سرحان – رئيس قطاعات الشئون الفنية .
* المهندس/ احمد عبدالباري – رئيس قطاعات الشبكات والتحكم.

وأصدر رئيس الشركة تعليمات مشددة بتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة  بقطاع كهرباء غرب الغربية وادارة الطوارئ بديوان عام الشركة، وتضمنت استعدادات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اجراء صيانة عاجلة لجميع لوحات التوزيع الواقعة بنطاق الإحتفال ، وكذلك عمل صيانة عاجلة لجميع المحولات والأكشاك بمنطقة الاحتفال، إضافة إلى الانتهاء من عمل صيانة لجميع الأعمدة وإعادة التربيطات والموصلات وتجريبها بجميع المناطق المحيطة بميدان السيد البدوى، وكذلك جميع الشوارع الجانبية والرئيسية الواقعة فى نطاق الاحتفال، كما تم  تدعيم الأعمدة القائمة بمنطقة الصارى (سيجر) وإضافة موصلات لتسهيل توصيل التيار الكهربائى للنزلاء والخيام أثناء فترة الاحتفال.

وشدد رئيس الشركة على تكثيف العمالة الفنية والتجارية بإدارتى أول وثانى طنطا وإدارة التشغيل بالقطاع وذلك لتحصيل مستحقات الشركة من الزينة التى يتم استهلاكها بالخيام المقامة والمحلات التجارية وكذلك لإزالة أي أعطال قد تحدث فى وقت قصير  وكذلك لمتابعة المحولات القائمة لمنطقة الإحتفالات بإستمرار على مدار 24 ساعة، و تأمين التغذية الكهربائية بمنطقة الإحتفالات (ميدان السيد البدوى – منطقة الساحة – منطقة حافظ وهبى – سكة سيجر) مع الدفع ب 10 ماكينات توليد ديزل قدرات مختلفة بالإضافة إلى محول  قدرة ألف  ك. ف. أ وماكينة ديزل لتأمين التيار الكهربائى لمبنى المحافظة تحسباً لأى أعطال تحدث فجأة ومواجهة الأحمال التى تطرأ على المحولات أثناء فترة الاحتفال .

