صدام ساخن بين الأهلي والشباب في الدوري السعودي
عبد العاطي يعرض جهود مصر لوقف حرب غزة ويؤكد تطور العلاقات المصرية الهندية
إيمان كريم تُشارك في المائدة المستديرة لصندوق "قادرون باختلاف"
أصل كلمة «فرعون» ومعناها في الحضارة المصرية القديمة.. تفاصيل
مرسى مطروح.. زيادة سعر تعريفة الركوب الداخلية وبين المحافظات من 10 % وتصل إلى 15%
رئيس المجر: بودابست المكان الوحيد في أوروبا القادر على استضافة لقاء ترامب وبوتين
مشروع ضخم لتطوير منطقة السيدة عائشة..وجه جديد للقاهرة التاريخية 2030
السيارات الكهربائية.. كيف تظهر اختبارات التصادم تفاوتا في مستويات الأمان؟
النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية مع اقتراب قمة ترامب وبوتين
اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
القائمة الكاملة لأسماء المترشحين لمجلس النواب على النظام الفردي بالمحافظات
تحريك أسعار الوقود.. محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة لمنع استغلال المواطنين
زيادة 13%.. تعرف على أسعار التعريفة الجديدة لركوب السيارات في الجيزة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية، وتطبيق الأسعار الجديدة منذ الساعة 6 صباحا منذ اليوم الجمعة.  

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة، بزيادة حوالي 13%.

وأوضح المهندس عادل النجار أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.


وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.
وكلف محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين. 


مشددًا على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين. 


وشدد على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد محافظ الجيزة أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة: 
على الخطوط التالية 33465048 / 33465046 بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم 01016050453 .

