الأوقاف تطلق حملة توعوية شاملة لمعالجة 43 سلوكًا سلبيًا في المجتمع

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق حملة توعوية موسعة تحت عنوان "صحّح مفاهيمك"، تستهدف معالجة 43 سلوكًا سلبيًا متفشيًا في المجتمع المصري، وذلك عبر برامج توعوية تمتد إلى المساجد، المدارس، الجامعات، مراكز الشباب، وقصور الثقافة.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم الوزارة، أن الحملة تركز بشكل خاص على فئة الأطفال والمراهقين، بالتعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين، للوقوف على الأسباب النفسية والسلوكية وراء بعض التصرفات غير المنضبطة مثل رشق القطارات بالحجارة أو تخريب المرافق العامة، والعمل على تصحيحها بأساليب تربوية حديثة.

وأكد رسلان أن الوزارة تعتمد في حملتها على مزيج من وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية، وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحملة بدأت بالفعل في تحقيق أثر ملموس في الشارع المصري.

وختم المتحدث باسم الأوقاف بأن نجاح هذه المبادرة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـدور الأسرة والمدرسة، مشددًا على أهمية بناء الوعي باعتباره دائرة متكاملة تبدأ بالوقاية، ثم المواجهة، وتصل إلى الاستدامة، لتحويل الشعور بالمسؤولية من وازع خارجي إلى قيمة داخلية راسخة لدى الأفراد.