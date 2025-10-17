قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

صحح مفاهيمك.. رحلة ميدانية لتعزيز الوعى التراثى والمجتمعى لطلاب آداب حلوان

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

نظمت كلية الآداب جامعة حلوان بالتعاون مع مؤسسة البناء الانساني للتنمية رحلة ميدانية شملت مجموعة من طلاب الكلية و مجموعة من الأطفال لعدد من المعالم التاريخية والتراثية البارزة في القاهرة وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد كامل راوي عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتور سلام سيد عبد القوي وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع.

وبدأت الرحلة بزيارة لسبيل أم عباس بمنطقة السيدة زينب والتعرف على تاريخه، مروراً بقصر الأمير طاز و التكية المولوية، ثم توجهوا إلى مسجد ومدرسة السلطان حسن، واستكملت الرحلة التعرف على مكونات المدرسة والمقامات الموجودة بها، كما شملت الجولة مسجد الرفاعي، للتعرف على أركانه وتاريخه ومكوناته، وزيارة قبر الخديوي اسماعيل وزوجاته وأمه، ثم زيارة قبر الملك فاروق وزوجاته وزيارة قبر شاهنشاه إيران.

واختُتمت الرحلة بطرح مجموعة من الأسئلة التفاعلية من قِبل مرشد الرحلة حول ما تم زيارته من معالم، وتم توزيع هدايا رمزية على المشاركين ، في أجواء من البهجة والتفاعل.

و تأتي هذه الرحلة في إطار حرص الكلية على ربط الجانب الأكاديمي بالواقع الثقافي والتاريخي، بما يسهم في تعميق الانتماء الوطني لدى الطلاب، ويعزز من وعيهم بأهمية التراث الحضاري لمصر ،  كما تفتح هذه الأنشطة آفاقًا جديدة للمشاركة المجتمعية، من خلال إشراك الأطفال والفئات المختلفة في فعاليات توعوية تدمج بين التعلم والترفيه.

وجاء ذلك التنظيم تحت إشراف الدكتور علي محمد سالم مدير وحدة خدمة المجتمع، وبمشاركة الدكتورة نغم صلاح مسؤل لجنة التواصل المجتمعي بالوحدة، ومرشد الرحلة دكتور كريم محمود.
 

كلية الآداب جامعة حلوان جامعة حلوان كلية الآداب

