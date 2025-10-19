قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي في ورطة.. العقود الجديدة تتسبب في تمرد 4 نجوم.. ماذا يحدث؟!

يسري غازي

باتت أزمة تجديد عقود نجوم النادي الأهلي معضلة لدي إدارة القلعة الحمراء في ظل المطالب المالية التعجيزية التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة.

ما زاد من حدة أزمة ملف تجديد عقود نجوم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تلويح اللاعبين ووكلاءهم بالعروض الخارجية في دوريات الخليج ونظيرتها في أوروبا.

إدارة النادي الأهلي من جانبها ترفض سياسة لي الذراع لدي التفاوض مع نجوم المارد الأحمر من أجل تحديد العقود قبل أن يحق لأي عنصر التوقيع لنادي آخر ومن ثم فقدان فرصة الحصول على خدماته في ظل حاجة الفريق الأول إليه.

الأهلي وأزمة ديانج


يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة حاسمة مع المالي اليو ديانج الأسبوع المقبل لتقديم العرض الأخير من أجل إنهاء أزمة ملف تجديد عقد الدبابة المالية.

الأهلي علم أن المالي إليو ديانج يمتلك عرضا ماليا في إحدى دوريات الخليج بمقابل سنوي مليون 800 ألف دولار.

من المنتظر أدان تقدم إدارة النادي الأهلي عرضا ماليا للاعب هو الأعلى بواقع مليون و 300 ألف دولار بزيادة سنوية 100 ألف دولار في عقد مدته 3 سنوات.

وفي حال عدم موافقة المالي إليو ديانج علي عرض النادي الأهلي سوف يتم غلق باب التفاوض معه وبيعه نهائيا في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير المقبل لتحقيق الاستفادة المالية لا سيما وأنه يحق للاعب التوقيع لأي نادي مطلع العام المقبل.


الأهلي يفاوض الشحات


حددت إدارة النادي الأهلي القيمة المالية لحسين الشحات من أجل تجديد عقده مع الفريق الأحمر  والتي تتراوح بين الـ 20 مليون الي 22 مليون جنيه بخلاف العقود التجارية.

وتنتظر إدارة النادي الأهلي الرد النهائي من حسين الشحات لغلق باب ملف تجديد عقد اللاعب ومن ثم التركيز داخل المستطيل الأخضر لاسيما وأن الدانماركي ييس توروب أشاد بمجهوداته ويرغب في استمراره بصفوف المارد الأحمر.


تمرد أحمد عبد القادر

ما زالت المفاوضات مستمرة بين إدارة النادي الأهلي وأحمد عبدالقادر نجم الشياطين الحمر من أجل حسم ملف تجديد عقد اللاعب.

إدارة النادي الأهلي حددت لأحمد عبد القادر القيمة المالية لتجديد عقده تتراوح بين 15 مليون الي 17 مليون جنيه خلاف العقود التجارية.

فيما يرغب أحمد عبدالقادر في الحصول على 35 مليون جنيه من أجل تجديد عقده في قادم الأيام الأمر الذي ترفضه إدارة النادي الأهلي وتري أنه مبالغ فيه.


إمام عاشور يرحب بالإحتراف


قررت إدارة النادي الأهلي انتظار تدخل الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء من أجل تمديد وتعديل عقد إمام عاشور والذي ينتهي في عام 2028.

وطلب إمام عاشور عبر وكيله آدم وطني من النادي الأهلي تعديل عقده والتساوي مع لاعبي الفئة الأولى المميزة "VIP" علي غرار أصحاب العقود المميزة وعلي رأسهم محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

ويتمسك إمام عاشور بتعديل عقده بما يتناسب مع جهوده داخل الفريق وإسهاماته مع الفريق الأحمر في تحقيق البطولات.

إمام عاشور من جانبه رحب مؤخرا بالانتقال إلى الدوري الأمريكي حال عدم تعديل عقده مع الأهلي في الوقت الحالي.

سعر الذهب

