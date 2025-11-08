قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن
بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
خدمات

غرامات كبيرة لضمان عدم الانتشار.. حظر السكوتر الكهربي من السير في شوارع مصر العامة

خالد يوسف

بعد زيادة حوادث السكوتر الكهربائي والتوك توك، اللذان يتسببان في الكثير من الحوادث بسبب قيادة أطفال لها، والخروج على الطرق الرئيسية، تزايدت المطالبات بمنع سيرها في الطرق العامة، ووضع ضوابط لسيرها حفاظا على أرواح المواطنين، وهو ما استجابت له الحكومة، وبدأت من محافظتي القاهرة والجيزة.

حظر سير السكوتر الكهربائي على الطرق العامة

أصدر محافظ القاهرة، قرارًا جديدًا يقضي بحظر سير السكوتر الكهربائي على الطرق والشوارع العامة، مع تكليف جميع رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ حملات يومية لضبط المخالفين، والتحفظ على المركبات المخالفة، تمهيدًا لإحالتها للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وشدد القرار، على ضرورة قيام كافة الأحياء بحصر المحال والكيانات التي تبيع أو تؤجر أو تسهّل الحصول على السكوتر الكهربائي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون المحال العامة، لضمان عدم انتشار السكوترات المخالفة وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة.

السكوتر الكهربائي خطر يهدد المواطنين

نص القرار، على إعداد كل حي لمحضر يومي بنتائج الحملات، يعرض على نائب المحافظ للمنطقة، بهدف متابعة التزام المحال والتنفيذ الفعلي لحظر السير، ورصد المخالفين بشكل دقيق.

وأمر القرار، بإعداد تقرير دوري أسبوعي شامل يعرض على محافظ القاهرة، يوضح نتائج الحملات وعدد المخالفات التي تم ضبطها، ومدى الالتزام بحظر سير السكوتر الكهربائي في جميع مناطق المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة التزام جميع الجهات والإدارات المختصة بتنفيذ القرار، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن معاونة الأحياء في فرض حظر السير والتأكد من تطبيق القانون على جميع المخالفين.

ويأتي القرار ضمن جهود المحافظة لضبط حركة المرور وحماية المواطنين، والتصدي لمخاطر السكوتر الكهربائي المنتشر بشكل غير قانوني، حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق وتنظيم السير في شوارع العاصمة.

على خطى القاهرة.. حظر السكوتر في الجيزة

وعلى خطى القاهرة، أكدت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، أنه تقرر حظر السكوتر الكهربائي، استجابة لمطالبات عديدة من المواطنين الذين اشتكوا من انتشار السكوتر الكهربائي في المناطق المزدحمة، مشيرة إلى أن المحافظة تلقت شكاوى متكررة بشأن قيادته بسرعات عالية دون التزام بقواعد المرور، ما يمثل خطرا على قائديه والمارة على حد سواء.

وأوضحت أن المشكلة تتفاقم بسبب قيادة الأطفال والمراهقين للسكوتر دون وعي أو رقابة، لافتة إلى واقعة شاهدتها بنفسها لطفلين كانا يقودان السكوتر بسرعة كبيرة وكادا يتسببان في حادث مروري، مضيفة أن السكوتر الكهربائي لا يخضع لأي من اشتراطات الترخيص الرسمية أو الرقابة المرورية، ما يجعله خارج الإطار القانوني تماما.

حظر التوك توك 

كان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قد أصدر قرارًا بحظر تسيير مركبات التوك توك في كافة الشوارع والمحاور الرئيسية بالمحافظة، على أن يقتصر تسييرها على الطرق الفرعية في المحافظة، ويتولى رؤساء الأحياء اعداد بيان بكافة الطرق الرئيسية التي يُمنع على التوك توك السير فيها في نطاق الحي، لتكون بمثابة دليل تلتزم به الحملات أثناء مباشرة أعمالها.

وأكد محافظ القاهرة، على كافة رؤساء الأحياء، التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لشن حملات يومية لإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخط السير والتحفظ عليها بالأحياء، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً قِبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة .

غرامة 3000 جنيه للإفراج عن التوك توك 

أضاف قرار محافظ القاهرة، أنه حال الإخلال بما أقره قانون المرور من اجراءات وعقوبات فعلية، يتم المطالبة بمقابل إيواء وحراسة بقيمة ١٥٠٠ جنيه، فضلاً عن المطالبة بذات القيمة كمقابل رفع ونقل تلك المركبات، ولحين اتمام الإجراءات القانونية المقررة بشأنها وقبل تسليم المركبة حال انتهاء الإجراءات لذلك، على أن يتم توريد الحصيلة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية.

وشدد المحافظ، على أن يقوم كل حي بإعداد محضر يومي بنتائج أعمال الحملات، على أن يتم عرضه على نائب المحافظ للمنطقة، تمهيداً لعرض تقرير دوري أسبوعي متكامل بشأن أعمال الحملات في المنطقة على محافظ القاهرة.

وأكد القرار، على ضرورة أن تلتزم كافة الجهات والإدارات المختصة بمحافظة القاهرة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن معاونة الأحياء في أداء وتنفيذ أعمالها.

