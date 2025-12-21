بدرية طلبة تكشف لـ صدى البلد: سافرت الكويت عشان الست اللي قالت أني خلصت على جوزي (فيديو)

قالت الفنانة بدرية طلبة إنها تعرضت خلال الفترة الأخيرة لهجوم منظم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت ما يحدث بأنه حملات من “لجان إلكترونية” تستهدفها بشكل متعمد.



وأضافت بدرية طلبة، في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري ، أنها شعرت بالخطأ عندما انزلقت للرد على بعض التعليقات المسيئة، مؤكدة أن هذا الأسلوب لا يعبر عنها، قائلة: “غلطت إني نزلت لمستوى ناس مندسة ولجان إلكترونية”.

وأوضحت أنها تكتفي بالقول: “حسبي الله ونعم الوكيل”، مشددة في الوقت نفسه على أنها لن تتنازل عن حقها، ولن تسمح بالإساءة إليها أو تشويه صورتها.

وأكدت بدرية طلبة أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن ما تتعرض له يتجاوز حدود النقد إلى الإساءة المتعمدة و

سافرت الكويت عشان الست اللي قالت أني خلصت على جوزي و بطمئن جمهوري



