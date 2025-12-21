قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
شد وجذب..سارة خليفة من منبر الشهرة لجلسة المحاكمة والإتهام..تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

بدرية طلبة تكشف لـ صدى البلد: سافرت الكويت عشان الست اللي قالت أني خلصت على جوزي (فيديو)

الفنانة بدرية طلبة
الفنانة بدرية طلبة
أوركيد سامي

قالت الفنانة بدرية طلبة إنها تعرضت خلال الفترة الأخيرة لهجوم منظم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت ما يحدث بأنه حملات من “لجان إلكترونية” تستهدفها بشكل متعمد.


وأضافت بدرية طلبة، في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري ، أنها شعرت بالخطأ عندما انزلقت للرد على بعض التعليقات المسيئة، مؤكدة أن هذا الأسلوب لا يعبر عنها، قائلة: “غلطت إني نزلت لمستوى ناس مندسة ولجان إلكترونية”.
وأوضحت أنها تكتفي بالقول: “حسبي الله ونعم الوكيل”، مشددة في الوقت نفسه على أنها لن تتنازل عن حقها، ولن تسمح بالإساءة إليها أو تشويه صورتها.
وأكدت بدرية طلبة أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن ما تتعرض له يتجاوز حدود النقد إلى الإساءة المتعمدة و 
سافرت الكويت عشان الست اللي قالت أني خلصت على جوزي و بطمئن جمهوري


https://youtu.be/wKY_VGGABhY?si=a_Lx-9y5Kh8axy1E

اخبار الفن نجوم الفن بدرية طلبة

