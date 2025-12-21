قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
كوريا الشمالية تؤكد ضرورة كبح طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية
فن وثقافة

جيبت 92% في ثانوي وشيلت 5 مواد في تجارة.. محمد سلام يتحدث عن حلمه

محمد سلام
محمد سلام
سعيد فراج

تحدث الفنان محمد سلام، عن حلمه خلال منتدى طرابلس للإعلام الحكومي في ليبيا. 

وقال محمد سلام: «وأنا في تانية ثانوي جيبت 92% وكنت شاطر في الرياضيات وكان عندي حلم اني ادخل كلية هندسة وابقى مهندس ولكن في 3 ثانوي جيبت مجموع أقل وملحقتش هندسة ودخلت تجارة فحلمت اني ابقى معيد في كلية تجارة لكن في الترم الأول بالسنة الأولى شيلت 5 مواد فتاني حلم ضاع».

وتابع محمد سلام: «بعد كدة روحت مع زميلي مسرح الجامعة عشان يهون عليا فعجبني الموضوع واشتركت في المسرح وحبيت ادخل مجال التمثيل لقيت نفسي بترفض من كذا أوديشن لحد ما روحت مركز الابداع الفني بالاوبرا مع المخرج خالد جلال اللي بوجهله الشكر والتقدير والاحترام لاخلاصه في عمله وبعدها عملنا عرض قهوة سادة ومن بعدها بدأت اتعرف .. فالحلم محتاج إصرار وصبر عشان نحققه ونوصله». 

أحدث أعمال محمد سلام

وكان الفنان محمد سلام، حقق نجاح جماهيري لافت بمسلسل كارثة طبيعية، الذي تم عرضه في شهر نوفمبر الماضي، وحظى على اشادات نقدية كبيرة. 

مسلسل كارثة طبيعية

مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

مسلسل كارثة طبيعية من بطولة محمد سلام وجهاد حسن وكمال أبو رية وحمزة العلي.

أعمال محمد سلام

يذكر أن أحدث أعمال محمد سلام هو الجزء الثامن من مسلسل “الكبير اوي” الذى عرض فى رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل الكبير اوي بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

