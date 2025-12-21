أرجو الدعاء لها..محمود البزاوي ينعي سمية الألفي

نعى الفنان محمود البزاوي، الراحلة سمية الألفي، التي وافتها المنية صباح أمس، معربة عن بالغ حزنها وأسفها لرحيلها.

وكتب البزاوي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "الف رحمه ونور على الاستاذه الكبيره سمية الألفي .. ارجو من الجميع الدعاء لها بالرحمه و المغفره وقرأة الفاتحه".

ورحلت عن عالمنا أمس الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.