الدوري السعودي.. النصر يتفوق على النجمة 3-0 في الشوط الأول

تفوق النصر السعودي علي النجمة بثلاثية نظيفة، في الشوط الاول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا في الجولة الثالثة والعشرون ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وافتتح النصر التهديف في الدقيقة 7، عن طريق كريستيانو رونالدو من علامة جزاء، وأضاف النصر الهدف الثاني في الدقيقة 31، عن طريق كينجسلي كومان.

وعزز النصر النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 41، عن طريق إينيجو مارتنينز.

وجاء تشكيل نادي النصر السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: مارتينيز – سيماكان – العمري – بوشل

خط الوسط: الخيبري – بروزو – فيليكس

خط الهجوم: ماني – كومان – رونالدو

ويطمح النصر إلى تحقيق الفوز للحفاظ علي صدارة جدول الترتيب، بعد تعثر الهلال أمس أمام التعاون.