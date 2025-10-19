بفستان محتشم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان إلهام شاهين على السجادة الحمراء

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة وجمع التصميم بين اللون الأبيض في أسود مما زاد من اناقتها.

انتعلت إلهام شاهين حذاء ذا كعب عالي مع كلاتش فضي متناسق مع إطلالتها وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على الشعر المرفوع ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.