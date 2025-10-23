5 أسباب تجعلك تتناول المزيد من الحمضيات

يحتوي البرتقال والجريب فروت والليمون والليمون الحامض وغيرها من الحمضيات على عناصر غذائية تساعد في دعم الجهاز المناعي وصحة القلب والأمعاء.

فوائد الحمضيات

بالإضافة إلى كونها وجبة خفيفة لذيذة يمكنك تناولها أثناء التنقل، فإن الحمضيات مليئة بالعناصر الغذائية التي تفيد جسمك.

1. دعم جهاز المناعة القوي

تُعد الحمضيات من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين سي ، وهو عنصر غذائي أساسي يساعد جسمك على الوقاية من الأمراض والإصابات والتعافي منها

2. قد يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة

الحمضيات غنية بالفلافونويدات ومركبات نباتية أخرى ذات خصائص مضادة للالتهابات، تشير الأبحاث إلى أن الفلافونويدات تلعب دورًا هامًا في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان والسمنة واضطرابات الجهاز العصبي

3. تعزيز صحة الأمعاء

الحمضيات غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، وكلاهما ضروري للحفاظ على صحة الميكروبيوم والجهاز الهضمي، كلما زادت كمية الفاكهة التي تتناولها، زادت الألياف التي تحصل عليها

4. توفير دفعة ثابتة من الطاقة

تتميز الحمضيات بمؤشرها الجلايسيمي المنخفض ، مما يجعلها خيارًا رائعًا إذا كنت بحاجة إلى القليل من الطاقة الإضافية خلال يوم حافل، وهذا أحد أسباب قيام المدربين والآباء بتقديم شرائح البرتقال للرياضيين الشباب.