استقرار سوق الصرف الأجنبي في الصين

ذكرت الهيئة الصينية للنقد الأجنبي أن سوق الصرف الأجنبي في البلاد حافظت على استقرارها، حيث سجلت توقعات سوقية مستقرة وتوازنا في العرض والطلب.



وأوردت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /الخميس/ أن الإيرادات والمدفوعات عبر الحدود للقطاعات غير المصرفية، بما في ذلك الشركات والأفراد، ارتفعتا بنسبة 7 في المائة على أساس شهري في سبتمبر الماضي لتصل إلى 1.37 تريليون دولار.



وقال نائب رئيس الهيئة "لي بين" إن تداولات سوق الصرف الأجنبي ظلت نشطة، بينما ظلت تدفقات رأس المال عبر الحدود متوازنة بشكل عام.



وأشار إلى أن التجارة الخارجية للصين نمت بشكل مطرد، مضيفا أن صافي تدفقات رأس المال في تجارة السلع ظل عند مستوى مرتفع، وأن تدفقات رأس المال عبر الحدود في تجارة الخدمات وصناديق إيرادات الاستثمار كانت مستقرة بشكل عام.



وشهد رأس المال عبر الحدود تدفقا صافيا بلغ 119.7 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، وحقق القطاع المصرفي فائضا صافيا بلغ 63.2 مليار دولار في تسويات ومبيعات النقد الأجنبي.



وقال "لي" إن سوق الصرف الأجنبي في الصين أظهرت - هذا العام - مرونة وحيوية قويتين، على الرغم من البيئة الخارجية المعقدة والصعبة.