بسبب قضايا النفقة.. زوج ينهي حياة طليقته في شبرا الخيمة

أنهى عامل حياة طليقته بطعنها عدة طعنات نافذة في أنحاء جسدها أمام أحد المطاعم بالشارع الجديد بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، ما اسفر عن وفاتها وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على الزوج.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مدير الادارة العامة لمباحث القليوبية يفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول ربة منزل جثة هامدة اثر عدة طعنات بسلاح أبيض.

انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية، أن الجريمة وقعت إثر مشاجرة حادة بين المجنى عليها والمتهم بدأت بمشادة كلامية بسبب خلافات زوجية وقضايا سابقة أقامتها المجني عليها ضده بالمحاكم تطورت إلى اعتداء، حيث استل الزوج سلاحا أبيض، وسدد عدة طعنات متفرقة لزوجته حتى سقطت جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة ، وبمواجهته أقر تفصيليًا بارتكابه للواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.