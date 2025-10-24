تحرير 93 محضر مخالفة فى حملات تموينية بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملات مكثفة بجميع الإدارات التموينية على مستوى المحافظة، استهدفت مراكز ومدن حي غرب شبرا الخيمة – حي شرق شبرا الخيمة – طوخ – قليوب – كفر شكر – القناطر الخيرية – بنها – الخانكة – شبين القناطر.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضبط الأسعار ومنع التلاعب بالسلع التموينية.



وأسفرت الحملات عن تحرير 93 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات بالمخابز مثل إنتاج خبز ناقص الوزن – عدم نظافة المعجن – عدم إعلان الأسعار – عدم إعطاء بون الصرف – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – غلق في مواعيد العمل الرسمية – عدم وجود سجل زيارات أو قائمة تشغيل – تجميع عدد 3 شكائر دقيق بلدي مدعم.



كما تم ضبط مخالفات بمحطات الوقود ومستودعات الغاز تضمنت عدم إعلان الأسعار – غلق في المواعيد الرسمية – التصرف في المخزون الاستراتيجي – التصرف في 20 أسطوانة بوتاجاز منزلي دون وجه حق.



وأكد الدكتور تامر صلاح مختار أن الحملات التموينية مستمرة يوميًا بجميع مدن ومراكز القليوبية، لضمان استقرار الحالة التموينية ومتابعة مدى التزام أصحاب الأنشطة التموينية بالقوانين والقرارات المنظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين.