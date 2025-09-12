قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفكر عربي said: عراقجي: المواد النووية المخصّبة تحت أنقاض المنشآت المقصوفة
بحضور الأنبا ميخائيل.. تخريج الدفعة الأولى من دبلومة سيكولوجية الإدمان والتعافي
آخر تحديث لعيار 24 اليوم الجمعة 12-9-2025
لكل المصريين.. المالية تصدر موازنة المواطن للعام الـ 12 على التوالي
يكن: فترة التوقف كانت فرصة لتصحيح الأخطاء بالزمالك..وهذه نصيحتي لـ فيريرا
عودة صمام الأمان أمام إنبي.. غياب جديد يضرب الأهلي في مباراة القمة بالدوري
ترامب: ٱمل في إفراج وشيك عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس
قداس عيد "النيروز" بإيبارشية المنصورة بحضور الأنبا أكسيوس
أعلى سعر دولار اليوم 12-9-2025
مندوب الكويت بمجلس الأمن: العدوان على قطر تهديد لأمن الخليج ولن نتهاون مع المساس بوحدتنا
ترامب يدعو أنصاره لضبط النفس بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هافال جوليان 2025 بحالة كسر الزيرو.. أسعار المستعمل

هافال جوليان برو 2025
هافال جوليان برو 2025
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، باقة من الإصدارات الصينية المتنوعة، ومنها طرازات هافال الشهيرة، والتي قدمت عدد من الموديلات المتنوعة ابرزهم هافال H6، والسيارة صاحبة هذا الموضوع جوليان.

وظهرت السيارة هافال جوليان في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، ضمن موديلات 2025 فئة برو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتخطى 700 كيلومتر، وبسعر يبلغ مليون و200 ألف جنيه.

هافال جوليان برو 2025 

ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو تحت مفهوم كسر الزيرو، بأهمية متباعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل والفئة، بالإضافة إلى أهمية الكشف الشامل، والذي يتضمن الجانب الفني والهيكلي.

مواصفات السيارة هافال جوليان برو 2025 

تستمد السيارة هافال جوليان قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، و220 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

هافال جوليان برو 2025 

تجهيزات هافال جوليان برو 2025 

زودت هافال جوليان برو 2025 بجنوط رياضية، فتحة سقف بانوراما، مرايات كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، إضاءة بتقنية LED، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة مالتي فانكشن.

كما زودت السيارة هافال جوليان برو 2025 بنظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX و USB، بلوتوث، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج مظلل بالجزء الخلفي، مكيف هواء، مقاعد كهربائية أمامية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.

هافال جوليان برو 2025 

ودعمت هافال جوليان برو 2025 بفرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني، مثبت للسرعة، نظام مانع السرقة إيموبليزر، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا للمتابعة، إنذار، بصمة داخلية وخارجية.

هافال هافال H6 هافال جوليان سعر هافال جوليان أسعار هافال جوليان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

أمير قطر ورئيس الإمارات

تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم يضع المستأجر أمام خيارين للخروج من الوحدة| تفاصيل

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

رضا عبد العال

تفاصيل حبس رضا عبد العال 3 سنوات لرفضه سداد 1.7 مليون جنيه

ترشيحاتنا

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

ترويع المواطنين وانتهاك سيادة الدولة.. قطر تنتفض في مجلس الأمن

وزير خارجية قطر

قطر: إسرائيل تجاوزت جميع الحدود بقيادة المتطرفين

قطر

قطر: ما حدث انتهاك سافر لسيادة دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة

بالصور

لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي
لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي
لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

فوائد التفاح والفرق بيت الأحمر والأصفر والأخضر

\ فوائد التفاح و الفرق بيت الاحمر والاصفر و الاخضر
\ فوائد التفاح و الفرق بيت الاحمر والاصفر و الاخضر
\ فوائد التفاح و الفرق بيت الاحمر والاصفر و الاخضر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

فيديو

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد