هافال جوليان 2025 بحالة كسر الزيرو.. أسعار المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، باقة من الإصدارات الصينية المتنوعة، ومنها طرازات هافال الشهيرة، والتي قدمت عدد من الموديلات المتنوعة ابرزهم هافال H6، والسيارة صاحبة هذا الموضوع جوليان.

وظهرت السيارة هافال جوليان في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، ضمن موديلات 2025 فئة برو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتخطى 700 كيلومتر، وبسعر يبلغ مليون و200 ألف جنيه.

هافال جوليان برو 2025

ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو تحت مفهوم كسر الزيرو، بأهمية متباعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل والفئة، بالإضافة إلى أهمية الكشف الشامل، والذي يتضمن الجانب الفني والهيكلي.

مواصفات السيارة هافال جوليان برو 2025

تستمد السيارة هافال جوليان قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، و220 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

هافال جوليان برو 2025

تجهيزات هافال جوليان برو 2025

زودت هافال جوليان برو 2025 بجنوط رياضية، فتحة سقف بانوراما، مرايات كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، إضاءة بتقنية LED، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة مالتي فانكشن.

كما زودت السيارة هافال جوليان برو 2025 بنظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX و USB، بلوتوث، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج مظلل بالجزء الخلفي، مكيف هواء، مقاعد كهربائية أمامية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.

هافال جوليان برو 2025

ودعمت هافال جوليان برو 2025 بفرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني، مثبت للسرعة، نظام مانع السرقة إيموبليزر، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا للمتابعة، إنذار، بصمة داخلية وخارجية.