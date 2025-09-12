ماذا تقدم لوتس إيفايا الخارقة وكم سعرها عالميًا؟

تعزز لوتس الإنجليزية العريقة من قوتها في مجال صناعة السيارات، وهذه المرة بالتحديد يتعلق الأمر بالإصدارات الكهربائية، بعد تقديم النسخة الخارقة صاحبة اللقب إيفايا، والتي تنتمي إلى عائلة السوبر كارز الكهربائية، حيث تأتي بحزمة من التجهيزات والقدرات الفنية المميزة، والتي تعطيها الأفضلية من ناحية التسارع والانطلاق.

محرك لوتس إيفايا

تأتي السيارة لوتس إيفايا بمحرك خارق، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 2.011 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 1.257 رطل/قدم، أي ما يعادل 1.704 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

لوتس إيفايا

تسارع وأداء لوتس إيفايا

تصل السرعة القصوى للسيارة لوتس إيفايا إلى 217 ميل/ساعة، أي ما يعادل 350 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية عالية الأداء، يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 3 ثواني، بينما تصل إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية أقل من 9 ثواني.

لوتس إيفايا

مدى القيادة وزمن الشحن

تستغرق السيارة لوتس إيفايا زمن للشحن من 10% إلى 80% في حوالي 18 دقيقة، مع استخدام تقنية الشاحن السريع، بينما يصل مدى القيادة إلى 195 ميل، أي ما يعادل 314 كيلومتر.

لوتس إيفايا

أبعاد السيارة لوتس إيفايا

تأتي لوتس إيفايا بنسبة طول كلي بلغت 4.459 مم، و2.000 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.122 مم، كما تأتي السيارة بلمسات انسيابية تعزز من قدراتها في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، وتداخل من ألياف الكربون، بالإضافة إلى جنوط رياضية، مقدمة تتسم بالشراسة.

سعر السيارة لوتس إيفايا عالميًا

يقدر سعر السيارة لوتس إيفايا في السوق العالمي بقيمة قد تتخطى 2 مليون يورو.