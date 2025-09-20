رسميًا.. إطلاق ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026 الجديدة| صور

تواصل ميتسوبيشي اليابانية تألقها في السوق الأوروبي، بعد الكشف عن النسخة الجديدة من إكليبس كروس 2026، والتي تعكس حجم الشراكة مع العملاقة الفرنسية رينو، حيث تعتمد بشكل كبير على النسخة سينيك E-Tech والتي قدمت منذ عامين.

أداء ومواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026

تعتمد ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026 على منصة CMF-EV من رينو، والتي تأتي بمحرك كهربائي بقوة إنتاجية بلغت 215 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 300 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026

أما عن مدى السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026 فيقدر بـ 600 كيلوومتر، حيث تعتمد على بطارية 87 كيلوواط/ساعة، مع دعم تقنيات الشحن السريع.

ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026

ومن خلال القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026 فيمكنها الوصول إلى سرعة قصوى قدرها 170 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق 8.4 ثانية، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026

تصميم ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026

ترتكز ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026 على جنوط 19 و20 بوصة، بالإضافة إلى مقابض مخفية، وسبويلر خلفي، مقدمة ذات مصابيح حادة الشكل، مما يضيف طابع هجومي للسيارة مع تكنولوجيا عصرية، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف.

ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026

وقدمت السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026 بمقصورة عصرية تتضمن مكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وإيقاف المحرك، شاشة تعمل باللمس قياسها 12 إنش بشكل رأسي، وشاشة اخرى للعدادات قياس 12.3 إنش، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومجموعة من أدوات التحكم والحماية.