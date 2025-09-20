قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد التهديد بإغتيال زعيمهم .. أول رد للحوثيين علي وزير دفاع الاحتلال
مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي
خبير آثار يكشف رفض تركيب كاميرات داخل المخازن ومعامل الترميم
الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
أحمد حسن يكشف موعد ومكان بطولة السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم
تزوجها وأخذ سيارتها وأموالها.. بريطانية تستغيث بعد تعرضها للنصب من مصري
شوبير عن فوز الأهلي على سيراميكا : بداية العودة
مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية
تأشيرة ذهبية بمليون دولار.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمنح استثناءات للأجانب
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
رسميًا.. إطلاق ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026 الجديدة| صور

صبري طلبه

تواصل ميتسوبيشي اليابانية تألقها في السوق الأوروبي، بعد الكشف عن النسخة الجديدة من إكليبس كروس 2026، والتي تعكس حجم الشراكة مع العملاقة الفرنسية رينو، حيث تعتمد بشكل كبير على النسخة سينيك E-Tech والتي قدمت منذ عامين.

أداء ومواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026

تعتمد ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026 على منصة CMF-EV من رينو، والتي تأتي بمحرك كهربائي بقوة إنتاجية بلغت 215 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 300 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

أما عن مدى السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026 فيقدر بـ 600 كيلوومتر، حيث تعتمد على بطارية 87 كيلوواط/ساعة، مع دعم تقنيات الشحن السريع.

ومن خلال القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026 فيمكنها الوصول إلى سرعة قصوى قدرها 170 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق 8.4 ثانية، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

تصميم ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026

ترتكز ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026 على جنوط 19 و20 بوصة، بالإضافة إلى مقابض مخفية، وسبويلر خلفي، مقدمة ذات مصابيح حادة الشكل، مما يضيف طابع هجومي للسيارة مع تكنولوجيا عصرية، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف.

وقدمت السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026 بمقصورة عصرية تتضمن مكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وإيقاف المحرك، شاشة تعمل باللمس قياسها 12 إنش بشكل رأسي، وشاشة اخرى للعدادات قياس 12.3 إنش، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومجموعة من أدوات التحكم والحماية.

ميتسوبيشي إكليبس كروس ميتسوبيشي إكليبس كروس ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026 ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026 الجديدة

الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
