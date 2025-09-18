قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات هاتچباك في السوق المصري.. بالأسعار

صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة ومتنوعة من طرازات الهاتشباك، التي استطاعت أن تحقق شهرة واسعة منذ انطلاقها.

ترجع هذه الشعبية إلى الأبعاد المتقاربة، والتي جعلتها مفضلة للعائلات الصغيرة والفئة الشبابية، حيث تتيح إمكانية الاصطفاف بسهولة، إلى جانب التجهيزات والتقنيات الخاصة بكل فئة وإصدار.

 

وفي سياق هذا الموضوع 5 سيارات هاتشباك في السوق المصري بالأسعار وأبرز المواصفات.

 

هيونداي I30

سوزوكي سويفت

تقدم سوزوكي سويفت 2025 بسعر 849,900 جنيه، وتأتي بمحرك 1200 سي سي، 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانًا، و111 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

ميني كوبر

تبدأ أسعار السيارة ميني كوبر من 2,250,000 جنيه وصولاً إلى 3,000,000 جنيه، وتأتي بعدد من التجهيزات الفنية منها، محرك 1500 سي سي تيربو بقوة 156 حصانًا، أو 163 حصانًا، مع سعة 2000 سي سي تيربو.

ميتسوبشي ميراج

يبلغ سعر السيارة ميتسوبشي ميراج نحو 755,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 76 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

كوبرا ليون

تقدم كوبرا ليون بسعر 1,744,000 جنيه، وزودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة إجمالية 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وزمن تسارع يقدر بـ 8.7 ثانية وصولًا من 0 لـ 100 كم/س.

