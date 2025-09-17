مازدا 3 أوتوماتيك سعرها 500 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

مازدا 3 موديل 2011

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مازدا 3 موديل 2011، وتنتمي 3 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات مازدا 3 موديل 2011 الخارجية

مازدا 3 موديل 2011

تمتلك سيارة مازدا 3 موديل 2011 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة مازدا علي مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار شركة مازدا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاها تحرك السيارة .

محرك مازدا 3 موديل 2011

مازدا 3 موديل 2011

زودت سيارة مازدا 3 موديل 2011 بمحرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 177 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة مازدا 3 موديل 2011 الداخلية

مازدا 3 موديل 2011

تأتى سيارة مازدا 3 موديل 2011 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها كونسول وسطي، وحوامل أكواب .

سعر مازدا 3 موديل 2011

مازدا 3 موديل 2011

تأتى سيارة مازدا 3 موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .