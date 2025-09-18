قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
تراجع جديد لـ الذهب.. آخر تحديث مساء اليوم 18-9-2025
لافروف: موسكو وواشنطن ترغبان في الحفاظ على الحوار الناشئ بين الرئيسين بوتين وترامب
ترامب: زيارتي إلى بريطانيا حققت صفقات بقيمة 350 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| كيا K4 موديل 2026 الجديدة

كيا K4 موديل 2026
كيا K4 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا K4 موديل 2026 ، وتنتمي K4 لفئة السيارات الهاتشباك، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

كيا K4 موديل 2026

أبعاد كيا K4 موديل 2026

تأتى سيارة كيا K4 موديل 2026 بطول 4440 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

مواصفات كيا K4 موديل 2026

زودت سيارة كيا K4 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي مغلق مع لمسات كرومية أنيقة، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وبها جنوط رياضية ذات تصاميم متعددة تضيف لمسة شخصية رياضية تلبي أذواق الشباب والعائلات .

كيا K4 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة كيا K4 موديل 2026 بها، شاشتين رقميتين مقاس 12.3 بوصه لكل من لوحة العدادات ونظام الترفيه، وبها شاشة إضافية مخصصة للتحكم بالمناخ مقاس 5.3 بوصه، وبها مقاعد أمامية مدفأة ومبردة، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام صوتي فاخر، ومفتاح رقمي يتيح للسائقين تشغيل السيارة عبر هواتفهم، وتدعم التحديثات البرمجية عبر الهواء (OTA) لتواكب أحدث التقنيات .

محرك كيا K4 موديل 2026

تستمد سيارة كيا K4 موديل 2026 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 115 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا K4 موديل 2026

تحصل سيارة كيا K4 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كيا K4 موديل 2026

تمتلك سيارة كيا K4 موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، مثبت السرعة الذكي، والمساعد في الحفاظ على المسار، ونظام تفادي الاصطدام الأمامي، وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، ومراقبة النقاط العمياء، والمساعدة على الخروج الآمن من المواقف الخلفية.

كيا K4 موديل 2026

والجدير بالذكر أن كيا تستهدف جمهور فولكس فاجن جولف بشكل مباشر، بسعر أكثر تنافسية، وتقنيات حديثة، وأبعاد رحبة، وتقدم K4 نفسها كـ خيار مغرٍي للشباب والعائلات الذين يبحثون عن سيارة تجمع بين العملية والحداثة والفخامة.

كيا K4 موديل 2026 كيا K4 السيارات الهاتشباك أبعاد كيا K4 موديل 2026 مواصفات كيا K4 موديل 2026 محرك كيا K4 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.. نائب محافظ الجيزة يلتقي مستثمري المنطقة الصناعية بجرزا

وزير الثقافة

بعد نجاحها في أسوان… وزير الثقافة يعلن إطلاق مشروع “ذهب مصر” لتجميل الواجهات بجداريات تحمل الهوية المصرية بالتعاون مع التنمية المحلية

مع بداية العام الدراسي الجديد.. تخفيضات على أسعار الفراخ ومشتقاتها

مع بداية العام الدراسي الجديد.. تخفيضات على أسعار الفراخ ومشتقاتها

بالصور

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد