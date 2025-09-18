شاهد| كيا K4 موديل 2026 الجديدة

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا K4 موديل 2026 ، وتنتمي K4 لفئة السيارات الهاتشباك، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

كيا K4 موديل 2026

أبعاد كيا K4 موديل 2026

تأتى سيارة كيا K4 موديل 2026 بطول 4440 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

مواصفات كيا K4 موديل 2026

زودت سيارة كيا K4 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي مغلق مع لمسات كرومية أنيقة، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وبها جنوط رياضية ذات تصاميم متعددة تضيف لمسة شخصية رياضية تلبي أذواق الشباب والعائلات .

كيا K4 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة كيا K4 موديل 2026 بها، شاشتين رقميتين مقاس 12.3 بوصه لكل من لوحة العدادات ونظام الترفيه، وبها شاشة إضافية مخصصة للتحكم بالمناخ مقاس 5.3 بوصه، وبها مقاعد أمامية مدفأة ومبردة، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام صوتي فاخر، ومفتاح رقمي يتيح للسائقين تشغيل السيارة عبر هواتفهم، وتدعم التحديثات البرمجية عبر الهواء (OTA) لتواكب أحدث التقنيات .

محرك كيا K4 موديل 2026

تستمد سيارة كيا K4 موديل 2026 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 115 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا K4 موديل 2026

تحصل سيارة كيا K4 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كيا K4 موديل 2026

تمتلك سيارة كيا K4 موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، مثبت السرعة الذكي، والمساعد في الحفاظ على المسار، ونظام تفادي الاصطدام الأمامي، وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، ومراقبة النقاط العمياء، والمساعدة على الخروج الآمن من المواقف الخلفية.

كيا K4 موديل 2026

والجدير بالذكر أن كيا تستهدف جمهور فولكس فاجن جولف بشكل مباشر، بسعر أكثر تنافسية، وتقنيات حديثة، وأبعاد رحبة، وتقدم K4 نفسها كـ خيار مغرٍي للشباب والعائلات الذين يبحثون عن سيارة تجمع بين العملية والحداثة والفخامة.