نصائح للحفاظ علي نظام التوجيه في السيارات

فحص مستوى سائل التوجيه المعزز

تأكد من أن مستوى السائل مناسب، بجانب مراقبة أي تسريبات في الخراطيم والوصلات.

الصيانة الدورية لزيوت التوجيه

يجب اتباع توصيات الشركة المصنعة لتغيير زيت التوجيه المعزز لإزالة الملوثات وضمان التشحيم الجيد.

فحص خراطيم الضغط

افحص خراطيم السوائل بحثًا عن أي شقوق أو تلف قد يؤدي إلى تسرب السائل، خاصة أنظمة التوجيه الهيدروليكية.

تجنب القيادة المتهورة

تجنب القيادة العدوانية والانعطافات الحادة والفرملة المفاجئة، فهذه العادات تضع ضغطًا إضافيًا على نظام التوجيه.

تجنب الطرق الوعرة بشكل مفرط

القيادة المتكررة على الطرق غير الممهدة تزيد من الإجهاد على مكونات نظام التوجيه.

التحكم في التحميل الزائد

تجنب تحميل السيارة بما يتجاوز طاقتها الموصى بها لتقليل الضغط على نظام التوجيه.

الحفاظ على الإطارات والتعليق

يجب الحفاظ على ضغط الإطارات المناسب والحافظ على ضغط الهواء في الإطارات متساويًا وحسب توصيات الشركة المصنعة لضمان أداء التوجيه السليم .

الحفاظ على محاذاة العجلات

تأكد من محاذاة العجلات بانتظام للحفاظ على التعامل الصحيح للسيارة وإطالة عمر الإطارات.

فحص نظام التعليق

تفقد مكونات نظام التعليق منها، أذرع التحكم والبطانات، حيث أن تلفها يؤثر على ثبات التوجيه.

مراقبة الأداء

راقب استجابة عجلة القيادة، وانتبه لأي تغيير في سلاسة عجلة القيادة أو ظهور أصوات غير طبيعية قد تكون مؤشراً على مشكلة في النظام .