نصائح للحفاظ علي نظام التوجيه في السيارات 

جامعة الأزهر تفتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الجدد 23و24 سبتمبر
مصدر بالزمالك يكشف سبب تأجيل مفاوضات تجديد عقد حسام عبدالمجيد
تعاون غير مسبوق مع مصر.. ملك إسبانيا: 60 شركة بـ900 مليون دولار استثمارات مباشرة
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري: بعتها بـ 180 ألف جنيه لـ تاجر دهب معرفة
الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في منطقة معبد تابوزيريس ماجنا بالإسكندرية|صور
شاهد.. حفريات أقدم منطقة أثرية بطور سيناء.. وأطفال يعبرون عليها
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
تكنولوجيا وسيارات

إبراهيم القادري

للحفاظ على نظام التوجيه في سيارتك، يجب القيام بصيانة دورية لفحص مستوى زيت التوجيه المعزز والخراطيم، وتجنب القيادة المتهورة على الطرق الوعرة بكثرة، وتجنب تحميل السيارة بشكل زائد، ويجب التأكد من انتفاخ الإطارات بشكل مناسب ومحاذاتها بانتظام.

فحص مستوى سائل التوجيه المعزز

تأكد من أن مستوى السائل مناسب، بجانب مراقبة أي تسريبات في الخراطيم والوصلات.

الصيانة الدورية لزيوت التوجيه

يجب اتباع توصيات الشركة المصنعة لتغيير زيت التوجيه المعزز لإزالة الملوثات وضمان التشحيم الجيد.

فحص خراطيم الضغط

افحص خراطيم السوائل بحثًا عن أي شقوق أو تلف قد يؤدي إلى تسرب السائل، خاصة أنظمة التوجيه الهيدروليكية.

تجنب القيادة المتهورة

تجنب القيادة العدوانية والانعطافات الحادة والفرملة المفاجئة، فهذه العادات تضع ضغطًا إضافيًا على نظام التوجيه.

تجنب الطرق الوعرة بشكل مفرط

القيادة المتكررة على الطرق غير الممهدة تزيد من الإجهاد على مكونات نظام التوجيه.

التحكم في التحميل الزائد

تجنب تحميل السيارة بما يتجاوز طاقتها الموصى بها لتقليل الضغط على نظام التوجيه.

الحفاظ على الإطارات والتعليق

يجب الحفاظ على ضغط الإطارات المناسب والحافظ على ضغط الهواء في الإطارات متساويًا وحسب توصيات الشركة المصنعة لضمان أداء التوجيه السليم .

الحفاظ على محاذاة العجلات

تأكد من محاذاة العجلات بانتظام للحفاظ على التعامل الصحيح للسيارة وإطالة عمر الإطارات.

فحص نظام التعليق

تفقد مكونات نظام التعليق منها، أذرع التحكم والبطانات، حيث أن تلفها يؤثر على ثبات التوجيه.

مراقبة الأداء

راقب استجابة عجلة القيادة، وانتبه لأي تغيير في سلاسة عجلة القيادة أو ظهور أصوات غير طبيعية قد تكون مؤشراً على مشكلة في النظام .

