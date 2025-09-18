قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحالة الزيرو .. فيات تيبو سعرها 550 ألف جنيه

فيات تيبو موديل 2017
فيات تيبو موديل 2017
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 فيات تيبو موديل 2017

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات تيبو موديل 2017، وتنتمي تيبو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات فيات تيبو موديل 2017 الخارجية

 فيات تيبو موديل 2017

تمتلك سيارة فيات تيبو موديل 2017 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فيات، وتم تثبيت شعار شركة فيات علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ومصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

محرك فيات تيبو موديل 2017

 فيات تيبو موديل 2017

تنقل قوة سيارة فيات تيبو موديل 2017 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 144 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فيات تيبو موديل 2017 الداخلية

 فيات تيبو موديل 2017

تحتوي مقصورة سيارة فيات تيبو موديل 2017 علي العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها زجاج كهربائي، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر فيات تيبو موديل 2017

 فيات تيبو موديل 2017

تباع سيارة فيات تيبو موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

