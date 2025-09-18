أسعار نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية ؟

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باترول نيسمو موديل 2026، وتنتمي باترول نيسمو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وارتبط اسم نيسان باترول بلقب بطل الدروب في الخليج، وخاصة نيسان باترول نيسمو 2026، باعتبارها قادرة على الجمع بين القوة، الفخامة، والقدرة على التعامل مع أصعب التضاريس .

نيسان باترول نيسمو موديل 2026

أبعاد نيسان باترول نيسمو موديل 2026

تاتى سيارة نيسان باترول نيسمو موديل 2026 بطول 5295 مم، وعرض 2070 مم، وارتفاع 1945 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3075 مم .

مواصفات نيسان باترول نيسمو موديل 2026

نيسان باترول نيسمو موديل 2026

تمتلك سيارة نيسان باترول نيسمو موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي بتصميم عدواني أكبر، وبها شعار نيسمو البارز، وبها مصابيح LED حادة، وبها لمسات حمراء في حواف الصداد الأمامي والخلفي، وبها مشتتات هواء سفلية، وبها جنوط ألومنيوم مقاس 22 بوصة، وبها إطارات رياضية تعزز من الثبات وتكمل المظهر العدواني.

نيسان باترول نيسمو موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان باترول نيسمو موديل 2026 بها مرايات جانبية ذات ضبط كهربائي وطي كهربائي، وبها مؤشرات اتجاه مدمجة، ولمسة من الألوان الرياضية التي تتماشى مع هوية نيسمو الخارجـية، وبها سقف بانوراما، وبها مقاعد من جلد طبيعي مع شامواه، بتصميم مستوحى من مقاعد ناسا لتوزيع الوزن بطريقة مريحة .

ويوجد بـ سيارة نيسان باترول نيسمو موديل 2026، شاشة عدادات ومعلومات مقاس 28.6 بوصة، وبها نظام صوتي فاخر من Klipsch، وتدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها خدمات جوجل، وتكييف، وثلاجة لتبريد المشروبات، وإضاءة المحيطية داخلية، وشاحن لاسلكي، وشاشات ترفيهية للركاب في الصفوف الخلفية.

محرك نيسان باترول نيسمو موديل 2026

نيسان باترول نيسمو موديل 2026

تستمد سيارة نيسان باترول نيسمو موديل 2026 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 495 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان باترول نيسمو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان باترول نيسمو موديل 2026 تباع بسعر 266 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان باترول نيسمو موديل 2026 تباع بسعر 307 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان باترول نيسمو موديل 2026 تباع بسعر 314 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان باترول نيسمو موديل 2026 تباع بسعر 332 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة نيسان باترول نيسمو موديل 2026 تباع بسعر 334 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة نيسان باترول نيسمو موديل 2026 تباع بسعر 378 ألف ريال سعودي .

الفئة السابعة من سيارة نيسان باترول نيسمو موديل 2026 تباع بسعر 380 ألف ريال سعودي .

الفئة الثامنة من سيارة نيسان باترول نيسمو موديل 2026 تباع بسعر 419 ألف ريال سعودي .

الفئة التاسعة من سيارة نيسان باترول نيسمو موديل 2026 تباع بسعر 450 ألف ريال سعودي .