قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساندة غزة.. وزيرة التضامن: مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في تقرير العطاء العالمي الدولي
الرئيس الكازاخي يكرم مفتي مصر ويمنحه وسام الشرف في كازاخستان
2 نوبتجية فقط للمكاتب الصحية بشرط وجود طبيب بالقانون الجديد
استعدادا لانتخابات النواب.. وزارة الشباب تطلق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية
هآرتس: الجيش الإسرائيلي جند مليشيات محلية في غزة لتنفيذ عمليات ميدانية
وزير الخارجية: الاحتلال حول حياة أكثر من مليوني إنسان إلى كابوس يومي
بدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية شاء من شاء وأبى من أبى
شاهد.. فيلم تسجيلي يسلط الضوء على رحلة الإغاثة المصرية لقطاع غزة
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر لا يصدق.. دايو نوبيرا 2 سيدان للبيع

دايو نوبيرا 2 موديل 1997
دايو نوبيرا 2 موديل 1997
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

دايو نوبيرا 2 موديل 1997

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، دايو نوبيرا 2 موديل 1997، وتنتمي نوبيرا 2 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات دايو نوبيرا 2 موديل 1997 الخارجية

دايو نوبيرا 2 موديل 1997

تمتلك سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 1997 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة دايو، وتم تثبيت شعار شركة دايو أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك دايو نوبيرا 2 موديل 1997

دايو نوبيرا 2 موديل 1997

تستمد سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 1997 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 273 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة دايو نوبيرا 2 موديل 1997 الداخلية

دايو نوبيرا 2 موديل 1997

تحتوي مقصورة سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 1997 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح .

سعر دايو نوبيرا 2 موديل 1997

دايو نوبيرا 2 موديل 1997

تباع سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة السيارات المستعملة دايو نوبيرا 2 موديل 1997 مواصفات دايو نوبيرا 2 محرك دايو نوبيرا 2 سعر دايو نوبيرا 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

ترشيحاتنا

شاحنات المساعدات

الهلال الأحمر المصري: إدخال أكثر من نصف مليون طن مساعدات لغزة

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن: الاستجابة الإغاثية لقطاع غزة موقف مصري تاريخي متجذر على مدار عقود طويلة

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن: الهلال الأحمر المصري نموذج مميز للعمل الإنساني في العالم

بالصور

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش في المنزل

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..
طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..
طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

المتهم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حنفيات مسجد بالغربية

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد