بي إم دبليو E46 أوتوماتيك سعرها 500 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي ام دبليو E46 موديل 2001

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو E46 موديل 2001، وتنتمي E46 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي ام دبليو E46 موديل 2001 الخارجية

بي ام دبليو E46 موديل 2001

تمتلك سيارة بي ام دبليو E46 موديل 2001 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك بي ام دبليو E46 موديل 2001

بي ام دبليو E46 موديل 2001

تحصل سيارة بي ام دبليو E46 موديل 2001 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي ام دبليو E46 موديل 2001

بي ام دبليو E46 موديل 2001

زودت مقصورة سيارة بي ام دبليو E46 موديل 2001 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة .

سعر بي ام دبليو E46 موديل 2001

تباع سيارة بي ام دبليو E46 موديل 2001 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .