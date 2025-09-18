قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة: الرسول باب البشر إلى الله من لزمه فُتح عليه ومن أغلقه خسر كثيرا
بعد قليل.. مدبولي وملك أسبانيا يحضران منتدى رجال الأعمال المشترك
بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها
بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة
بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية
أسعار الفراخ اليوم بكل أنواعها .. البانيه بكام في السوق؟
الخريف يطرق الأبواب .. الأرصاد تعلن تحسن الطقس وانخفاض الحرارة | فيديو
البلطي بـ 100 جنيه.. أسعار السمك في الأسواق اليوم
قرار مُفاجئ.. تفاصيل تسريح واشنطن لعدد من كبار دبلوماسيها في سوريا
سؤال فى النواب لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر لعبة روبلوكس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو E46 أوتوماتيك سعرها 500 ألف جنيه

بي ام دبليو E46 موديل 2001
بي ام دبليو E46 موديل 2001
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي ام دبليو E46 موديل 2001 

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو E46 موديل 2001، وتنتمي E46 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي ام دبليو E46 موديل 2001 الخارجية

بي ام دبليو E46 موديل 2001 

تمتلك سيارة بي ام دبليو E46 موديل 2001 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك بي ام دبليو E46 موديل 2001

بي ام دبليو E46 موديل 2001 

تحصل سيارة بي ام دبليو E46 موديل 2001 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي ام دبليو E46 موديل 2001

بي ام دبليو E46 موديل 2001 

زودت مقصورة سيارة بي ام دبليو E46 موديل 2001 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة .

سعر بي ام دبليو E46 موديل 2001

تباع سيارة بي ام دبليو E46 موديل 2001 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري مواصفات بي ام دبليو E46 بي ام دبليو E46 موديل 2001 E46 موديل 2001 سعر بي ام دبليو E46 موديل 2001

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والصناعة لرعاية المسنين المحالين للتقاعد

الأنبا بشارة جودة

الأنبا بشارة يترأس النَّدوة التَّكوينيَّة لخدام وخادمات كنائس منطقة أبوقرقاص شرق بالإيبارشية

زيارة الملحق العسكري الجديد للكنيسة في قبرص

تفاصيل زيارة الملحق العسكري الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قبرص.. صور

بالصور

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد