كاديلاك CT4 لعام 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة كاديلاك عن طرازها الجديد كاديلاك CT4 لعام 2026، وتنتمي CT4 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتظهر باللون الأزرق الساحلي المعدني والأبيض الزاهي ثلاثي الطبقات.

كاديلاك CT4 لعام 2026

مواصفات كاديلاك CT4 لعام 2026

زودت سيارة كاديلاك CT4 لعام 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، باقة الطقس البارد، وبها عجلة قيادة ومقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتبريد، وتثبيت سرعة تكيفي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى الكبح التلقائي العكسي.

كاديلاك CT4 لعام 2026

محرك كاديلاك CT4 لعام 2026

تستمد سيارة كاديلاك CT4 لعام 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، بجانب شاحن توربيني مزدوج، وتنتج قوة 237 حصان، وعزم دوران 349 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة كاديلاك CT4 لعام 2026 محرك اخر سعة 2700 سي سي بجانب شاحن توربيني وتنتج قوة 310 حصان، وعزم دوران 474 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وهناك بسيارة كاديلاك CT4 لعام 2026 محرك اخر ينتج قوة 325 حصان، وعزم دوران 515 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاديلاك CT4 لعام 2026

تاريخ شركة كاديلاك في صناعة السيارات

تأسست شركة كاديلاك عام 1902 على يد هنري ليلاند، والذي أطلق عليها اسم مستكشف فرنسي يدعى أنطوان دي لا موث كاديلاك، مؤسس ديترويت، وأنتجت أول سيارة لها، وهي كاديلاك رانبوت، عام 1903.

كاديلاك CT4 لعام 2026

وفي عام 1908، قدمت كاديلاك فكرة الأجزاء القابلة للتبديل، مما وضع حجر الأساس للإنتاج الضخم الحديث للسيارات، وفي عام 1910، قدمت أول سيارة ركاب ذات مقصورة مغلقة بالكامل، وفي عام 1912، أطلقت أول سيارة إنتاجية بخاصية بدء التشغيل الذاتي والإضاءة.

كاديلاك CT4 لعام 2026

وقدمت كاديلام محرك 87 سلندر في عام 1914، وفي عام 1928، ابتكرت الزجاج الآمن المقاوم للتناثر، وفي عام 1933 ابتكرت نظام تعليق قابل للتعديل، وفي عام 1954، قدمت نظام التوجيه الهيدروليكي.