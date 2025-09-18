أيهما تفضل .. هيونداي I30 أم سكودا سوبيرب 2026 ؟

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي I30 و سكودا سوبيرب موديل 2026 .

محرك هيونداي I30 موديل 2026

هيونداي I30 موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي I30 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 140 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 253 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار هيونداي I30 موديل 2026

هيونداي I30 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

محرك سكودا سوبيرب موديل 2026

سكودا سوبيرب موديل 2026

تتسارع سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.8 ثانية، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 244 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 66 لتر .

سعر سكودا سوبيرب موديل 2026

سكودا سوبيرب موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 900 ألف جنيه .