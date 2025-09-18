منها لوجان و صني .. سيارات مستعملة للبيع بـ 450 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو لوجان، وميتسوبيشي لانسر، ونيسان صني ، ودايو جولييت، وكيا بيكانتو .

رينو لوجان موديل 2016

تستمد سيارة رينو لوجان موديل 2016 قوتها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 134 ألف/كم، وتباع السيارة باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة رينو لوجان موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل تباع بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تنقل قوة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 182 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2018

تمكنت سيارة نيسان صني موديل 2018 من قطع مسافة تصل إلي 900 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة نيسان صني موديل 2018 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايو جولييت موديل 1999

تباع سيارة دايو جولييت موديل 1999 باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 330 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة دايو جولييت موديل 1999 في سو قالسياارت المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا بيكانتو موديل 2005

تحصل سيارة كيا بيكانتو موديل 2005 علي قوتها من محرك سعة 1100 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 110 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تقدم سيارة كيا بيكانتو موديل 2005 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .