تكنولوجيا وسيارات

تعرف على مميزات الهيدروجين وعيوب الديزل.. أيهما تفضل لسيارتك؟

دفاع شرس عن الهيدروجين وهجوم مبطن على الديزل
دفاع شرس عن الهيدروجين وهجوم مبطن على الديزل
إبراهيم القادري

الهيدروجين هو عبارة عن وقود نظيف ينتج الماء فقط عند الاحتراق، وذلك يمثل بديل صديق للبيئة للديزل الذي ينتج ملوثات منها، أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون والسخام.

دفاع شرس عن الهيدروجين وهجوم مبطن على الديزل

كما أن الديزل يوفر مدى أطول وقدرة على التحمل مقارنة بسيارات الهيدروجين الحالية، ويواجه الهيدروجين تحديات من ضمنها، صعوبة التخزين ونقل الوقود في درجة حرارة منخفضة، حيث يتطلب طاقة كبيرة أو بنية تحتية خاصة، في حين ان الهيدروجين يحتاج إلي ضغط عالي من أجل تخزينه، وتكلفة إنتاج الهيدروجين لا تزال مرتفعة، ولا يمكن استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي بسهولة.

- دفاع شرس عن الهيدروجين وهجوم مبطن على الديزل :

دفاع شرس عن الهيدروجين وهجوم مبطن على الديزل

دفاع شرس عن الهيدروجين

طاقة نظيفة

الهيدروجين ينتج الماء فقط كـ منتج ثانوي للاحتراق، مما يجعله خالياً من الملوثات الضارة التي تنتجها الهيدروكربونات مثل الديزل.

تقليل الانبعاثات

استخدام الهيدروجين في المحركات يساعد في خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون، التي تساهم في تلوث الهواء وتغير المناخ.

تطبيقات متعددة

الهيدروجين يمكن استخدامه كـ وقود في خلايا الوقود لإنتاج الكهرباء، مما يجعله مصدر للطاقة المتجددة في مجالات متنوعة.

هجوم مبطن على الديزل

دفاع شرس عن الهيدروجين وهجوم مبطن على الديزل

التلوث البيئي

الديزل ينتج انبعاثات ضارة بالبيئة منها، السخام وأكاسيد النيتروجين، وذلك يؤثر سلباً على جودة الهواء والصحة العامة.

البنية التحتية

الاعتماد على الديزل يتطلب بنية تحتية تقليدية لنقل وتوزيع الوقود، ويمكن للهيدروجين أن يعتمد على شبكات محلية أو بنية تحتية للغاز الطبيعي المعدلة.

عدم الاستدامة

يعتبر الديزل وقود أحفورياً، بينما الهيدروجين يمكن إنتاجه من مصادر متجددة، مما يجعله بديلاً أكثر استدامة للوقود التقليدي.

التحديات المشتركة بين الديزل والهيدروجين

دفاع شرس عن الهيدروجين وهجوم مبطن على الديزل

تخزين ونقل الهيدروجين

تخزين الهيدروجين بشكل سائل يتطلب درجات حرارة منخفضة جداً، بينما يتطلب تخزينه غاز بـ ضغوط عالية، وكلاهما يستهلك طاقة ويتطلب معدات خاصة.

خطر الاشتعال

الهيدروجين شديد الاشتعال ويتطلب إجراءات وبروتوكولات خاصة للتعامل معه، كما أن لهب الهيدروجين غير مرئي، وذلك يزيد من صعوبة اكتشافه.

دفاع شرس عن الهيدروجين وهجوم مبطن على الديزل

المدى والطاقة

مدى السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني أقل من شاحنات الديزل، مما يشكل تحدي في المسافات التي تتطلب مدى قيادة طويل. 

أكاسيد النيتروجين ثاني أكسيد الكربون الديزل البنية التحتية للغاز الطبيعي الهيدروكربونات الهيدروجين

