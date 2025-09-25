أخبار السيارات| من هو فلافيو مانزوني كبير مسؤولي التصميم في فيراري .. خطوات هامة للحفاظ على سيور المحرك

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات .

فلافيو مانزوني هو مهندس معماري ومصمم سيارات إيطالي، وكان يعمل كبير مسؤولي التصميم في شركة فيراري منذ عام 2010، ويعد مانزوني رائد في تصميم السيارات الرياضية، وأشرف ايضا على تطوير العديد من الطرازات الأيقونية لفيراري، وكان منها، LaFerrari، و F12berlinetta، و Roma، و FXX-K، و Monza SP1.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

للحفاظ على سيور المحرك، يجب القيام بفحص دوري ومنتظم للكشف عن التشققات والتلف، بجانب التأكد من شد السير بشكل مناسب لمنع الارتخاء أو التلف الميكانيكي، وقم باستبدال السيور عند وصولها إلى عمرها الافتراضي أو ظهور علامات التلف.

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q5 موديل 2026، وتنتمي Q5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين التصميم المتطور و التقنيات العملية الملاءمة للاستخدام اليومي .