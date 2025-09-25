أخبار السيارات| من هو فلافيو مانزوني كبير مسؤولي التصميم في فيراري .. خطوات هامة للحفاظ على سيور المحرك

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
صدمة في واشنطن.. وزير الدفاع الأمريكي يأمر مئات القادة العسكريين لاجتماع مفاجئ
مصري مقيم بالإمارات: الرئيس السيسي استطاع أن يكسب دعم 90% من دول العالم
إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد
نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات .

فلافيو مانزوني هو مهندس معماري ومصمم سيارات إيطالي، وكان يعمل كبير مسؤولي التصميم في شركة فيراري منذ عام 2010، ويعد مانزوني رائد في تصميم السيارات الرياضية، وأشرف ايضا على تطوير العديد من الطرازات الأيقونية لفيراري، وكان منها، LaFerrari، و F12berlinetta، و Roma، و FXX-K، و Monza SP1.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

للحفاظ على سيور المحرك، يجب القيام بفحص دوري ومنتظم للكشف عن التشققات والتلف، بجانب التأكد من شد السير بشكل مناسب لمنع الارتخاء أو التلف الميكانيكي، وقم باستبدال السيور عند وصولها إلى عمرها الافتراضي أو ظهور علامات التلف.

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q5 موديل 2026، وتنتمي Q5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين التصميم المتطور و التقنيات العملية الملاءمة للاستخدام اليومي .

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025

لضمان وصول الدعم.. أسباب حذف بطاقة التموين 2025 والفئات غير المستحقة

باقي كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة؟

وزيرة التنمية المحلية توجه رئيس مدينة دهب بسرعة إنجاز ملفات المواطنين ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية

مخاطر إجراء عمليات في منطقة مثلث الخطر بالوجه.. ونصائح لتجنب المضاعفات الخطيرة

معلومات لا تعرفها عن الدودة الدبوسية.. ما مخاطرها على الإنسان؟

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

