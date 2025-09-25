من هو فلافيو مانزوني كبير مسؤولي التصميم في فيراري ؟

فلافيو مانزوني هو مهندس معماري ومصمم سيارات إيطالي، وكان يعمل كبير مسؤولي التصميم في شركة فيراري منذ عام 2010، ويعد مانزوني رائد في تصميم السيارات الرياضية، وأشرف ايضا على تطوير العديد من الطرازات الأيقونية لفيراري، وكان منها، LaFerrari، و F12berlinetta، و Roma، و FXX-K، و Monza SP1.

وحصل فلافيو مانزوني على العديد من الجوائز المرموقة مثل جائزة "كومباس دورو Compasso d'Oro و جائزة ريد دوت Red Dot Award تقدير لتصاميمه المبتكرة.

مسيرة فلافيو مانزوني العملية

كان مانزوني يعمل في السابق مهندس في قسم التصميم في فولكس فاجن، وساهم في تصميم سيارات مثل VW Space Up و VW e-Up، وفي عام 2010 انضم مانزوني إلى فيراري كنائب أول لرئيس التصميم، وشغل منصب كبير مسؤولي التصميم، مما مكنه من إعادة صياغة هوية العلامة التجارية.

تصاميم سيارات فيراري التي قام بها فلافيو مانزوني

فلافيو مانزوني كان يقود فريق في مركز فيراري للتصميم في مارانيلو، وقام بتطوير تصاميم سيارات فيراري الجديدة من الألف إلى الياء.

ومن ابرز السيارات التي صممها مانزوني أول سيارة هجينة لشركة فيراري، وعمل علي تصميم F12berlinetta ، وتعاون في تصميمها مع بينينفارينا، وحصلت على جائزة "كومباس دورو" عام 2014.

وقام بتصميم سيارة FXX-K وهي مخصصة للسباقات عالية الأداء مبنية على لافيراري، وسيارة Monza SP1 ذات التصميم المستوحى من سيارات السباق الكلاسيكية، وحصلت على جائزة كومباس دورو .

وصمم فلافيو مانزوني ايضا Ferrari Roma، وهي سيارة فيراري الأولى من نوع SUV، وحصلت على جائزة "كومباس دورو".

الجوائز التي حصل عليها فلافيو مانزوني

وجدير بالذكر ان فلافيو مانزوني حصل على جائزة كومباس دورو"المرموقة في عام 2014 عن تصميمه F12berlinetta، وفاز بجائزة "ريد دوت" مرتين، وتم إدخاله إلى قاعة مشاهير تصميم السيارات في المتحف الوطني للمركبات في تورينو، بـ إيطاليا.