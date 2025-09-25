بـ 350 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

نيسان تيدا موديل 2013

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان تيدا موديل 2013، وتنتمي تيدا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات نيسان تيدا موديل 2013 الخارجية

نيسان تيدا موديل 2013

تمتلك سيارة نيسان تيدا موديل 2013 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة نيسان ، وتم تثبيت شعار شركة نيسان أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش ، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

محرك نيسان تيدا موديل 2013

نيسان تيدا موديل 2013

تنقل قوة سيارة نيسان تيدا موديل 2013 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون البيج، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة نيسان تيدا موديل 2013 الداخلية

نيسان تيدا موديل 2013

زودت سيارة نيسان تيدا موديل 2013 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب أمامية .

سعر نيسان تيدا موديل 2013

تتوافر سيارة نيسان تيدا موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان تيدا موديل 2013

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .