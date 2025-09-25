اشتري تويوتا كورولا سعرها 250 ألف جنيه

تضم سوق السيارات المصرية باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

تويوتا كورولا موديل 1997

وتتوافر تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية.

ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا موديل 1997، التي تنتمي لفئة السيارات السيدان.

مواصفات تويوتا كورولا موديل 1997 الخارجية

تويوتا كورولا موديل 1997

تمتلك سيارة تويوتا كورولا موديل 1997 من الخارج تصميما عصريا بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا، وتم تثبيت شعار شركة تويوتا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بالأبواب لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش.

محرك تويوتا كورولا موديل 1997

تويوتا كورولا موديل 1997

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 1997 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 110 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة تويوتا كورولا موديل 1997 الداخلية

زودت مقصورة سيارة تويوتا كورولا موديل 1997 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج أمامي للتخزين، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول سطي، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مرآة داخلية للرؤية.

سعر تويوتا كورولا موديل 1997

تويوتا كورولا موديل 1997

تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 1997 في سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

جدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب أن تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة.