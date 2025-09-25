قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تويوتا كورولا 2013 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 2013 
تويوتا كورولا موديل 2013 
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 تويوتا كورولا موديل 2013 

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا موديل 2013، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2013 الخارجية

 تويوتا كورولا موديل 2013 

تظهر سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا ، وتم تثبي شعار شركة تويوتا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك تويوتا كورولا موديل 2013

 تويوتا كورولا موديل 2013 

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 108 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة تويوتا كورولا موديل 2013 الداخلية

 تويوتا كورولا موديل 2013 

تحتوي مقصورة سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 علي العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر تويوتا كورولا موديل 2013

 تويوتا كورولا موديل 2013 

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

