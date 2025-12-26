أسرع طريقة لـ استخراج القيد العائلي

تعد خدمة استخراج القيد العائلي من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، حيث تمكنهم من الحصول على القيد العائلي إلكترونيا بسهولة ويسر.

وتستعرض هذه الخدمة جميع التفاصيل المتعلقة بطريقة الاستخراج، والأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى الضوابط المنظمة لإتمام الإجراء.

خطوات استخراج القيد العائلي

التسجيل على موقع وزارة الداخلية

يتعين على المواطن الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والتسجيل في البوابة الإلكترونية.

الدخول إلى دليل الخدمات

بعد تسجيل الدخول، يتم التوجه إلى قسم دليل الخدمات أعلى الصفحة، ثم اختيار خدمة القيد العائلي من خدمات الأحوال المدنية.

إدخال البيانات المطلوبة

ينتقل المستخدم إلى صفحة جديدة لإدخال البيانات الشخصية اللازمة، مثل بيانات الزوجين والأبناء، مع إرفاق شهادة الوفاة في حال وجود متوفين ضمن أفراد الأسرة.

إتمام عملية الدفع الإلكتروني

في المرحلة الأخيرة، يتم سداد الرسوم إلكترونيا، وتستغرق العملية بالكامل نحو 15 دقيقة لإتمام الإجراءات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي

صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

صورة من شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

صورة من شهادات الوفاة للأفراد المتوفين من الأسرة.

نموذج رقم 40.

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

ضوابط استخراج القيد العائلي

يسمح باستخراج القيد العائلي المميكن للمرة الثانية فقط.

في حالة الطلاق، يجب إدخال جميع بيانات الطلاق بشكل كامل.



إذا كان هناك أكثر من زوجة، يلزم تسجيل بيانات الزوجات والأبناء مع أرقامهم القومية.

في حال وفاة أحد أفراد الأسرة، يجب أن تكون شهادة الوفاة مميكنة.

يشترط أن تكون جميع شهادات الميلاد مميكنة، أو أن يمتلك الأفراد ممن تجاوزوا 16 عاما بطاقة رقم قومي.

يجب أن تعكس بطاقة الرقم القومي للزوجين آخر حالة اجتماعية معتمدة.

يشترط أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.



ويعد القيد العائلي وثيقة رسمية تصدرها مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وتتضمن جميع بيانات الأسرة، بما في ذلك الأب والأم والأبناء، ويستخدم لإثبات صلة القرابة في العديد من المعاملات القانونية والإدارية.

الشروط اللازمة لاستخراج القيد العائلي

قبل البدء في إجراءات التقديم، يجب التأكد من توافر الشروط التالية

أن يكون مقدم الطلب أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى.

أن تكون جميع شهادات الميلاد مميكنة ومسجلة ضمن قاعدة بيانات الأحوال المدنية.

امتلاك حساب مفعل على بوابة مصر الرقمية لإتمام الطلب وسداد الرسوم إلكترونيا.

خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

اختيار خدمات الأحوال المدنية من القائمة الرئيسية.

الضغط على خدمة استخراج قيد عائلي مميكن.

تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

إدخال بيانات مقدم الطلب، وتحديد صلة القرابة وسبب استخراج القيد.

اختيار طريقة استلام الوثيقة، سواء عبر البريد إلى محل الإقامة أو من خلال السجل المدني.

سداد الرسوم إلكترونيا باستخدام بطاقة الدفع أو إحدى خدمات السداد مثل فوري.

وتأتي هذه الخدمة الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية في إطار التيسير على المواطنين، حيث تتيح لهم استخراج القيد العائلي بسهولة دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الأحوال المدنية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد.