عميدة طب بنات الأزهر: الطب عبادة قبل أن يكون مهنة.. وأخلاق الطبيب الدواء الحقيقي

قالت أ.د/ إيمان الشال، عميد كلية الطب بنات جامعة الأزهر، إننا اليوم لا نحتفل فقط بتخريج دفعة جديدة من الأطباء، بل نحتفل بوفاء الأمانة التي حملها الأزهر الشريف على عاتقه منذ قرون، بأن يظل منارةً للعالمين، تجمع بين نور الإيمان وضياء العلم.

أعظم رسالة

وأضافت عميد كلية الطب بنات جامعة الأزهر، خلال كلمتها بحفل تخرج طلاب كلية الطب من الوافدين: أبنائي الخريجين الوافدين، لقد جئتم إلينا من بلادٍ بعيدة تحملون أحلامًا كبيرة، واليوم تعودون إليها وأنتم تحملون أعظم رسالة عرفتها البشرية؛ رسالة الطب الممزوجة بقيم الأزهر الوسطية، مؤكدةً أنهم كانوا خلال سنوات دراستهم خير سفراء لبلادهم، واليوم يصبحون خير سفراء للأزهر الشريف في أوطانهم.

وأكدت أ.د/ إيمان الشال، أن الطب مهارة عالمية وعبادة سامية، موضحةً أن الكلية لم تمنح الخريجين العلم الطبي الحديث والمهارات الإكلينيكية التي تضاهي المعايير العالمية فحسب، بل غرست في وجدانهم أن الطب عبادة نتقرب بها إلى الله، وأن المريض إنسانٌ كرّمه الخالق قبل أن يكون حالةً طبية في السجلات.

عميدة كلية طب بنات الأزهر

نبراس الرحمة

وتابعت عميد كلية الطب بنات رسالتها للخريجين قائلة: إن العالم ينتظر منكم الكثير، فكونوا في بلادكم نبراسًا للرحمة، وروادًا للتغيير، وتذكروا أن تميزكم الأكاديمي الذي نلتموه في رحاب جامعة الأزهر هو سلاحكم لمواجهة الأوجاع، لكن أخلاقكم هي الدواء الحقيقي الذي يجبر كسر القلوب قبل الأجساد، مشددةً على ضرورة التحلي بأخلاق المهنة وآدابها، واحترام الزملاء والمرضى، والعمل بروح الفريق الواحد.

واختتمت عميدة كلية الطب بجامعة الأزهر كلمتها بتوجيه الشكر إلى أولياء الأمور، قائلة: أحييكم وأهديكم هذا النجاح الباهر، فهذا يوم حصادكم الذي يهون معه تعب السنين، كما وجهت الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، قائلة: شكرًا لعطائكم الذي توّجنا به اليوم فرحة أبنائنا من اليمن، وفلسطين، والأردن، والعراق، وسوريا، وليبيا، وإندونيسيا، والسودان، وموريتانيا، والصومال، وأفغانستان، ونيجيريا، وروسيا، والمالديف.