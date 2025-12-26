قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بطاقة 540 سرير.. وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
كأس أمم إفريقيا.. أنجولا تحرز هدف التقدم أمام زيمبابوي
افتتاح مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه
انقسام فى مجلس الزمالك.. مصير غامض لـ أحمد عبدالرؤوف قبل انتهاء أمم إفريقيا
بعدد 45 لجنة.. توافد كثيف لأعضاء الجمعية العمومية على انتخابات الاتحاد
إسعاف الاحتلال الإسرائيلي يكشف حجم خسائر عملية بيسان
الليلة.. 40 ألف مشجع مغربي يؤازرون منتخب مصر فى مواجهة جنوب أفريقيا
القومي للسينما يقيم العرض الخاص للفيلم التسجيلي هي بدار الأوبرا المصرية
جيش الاحتلال: منفذ عملية بيسان يدعى أحمد أبو الرب وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي
MiXED ZONE.. حقيقة تغريم الكاف لـ منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا
حسام حسن يفاجئ الجميع بتغيرات على تشكيل المنتخب
ديني

عميدة طب بنات الأزهر: الطب عبادة قبل أن يكون مهنة.. وأخلاق الطبيب الدواء الحقيقي

محمد صبري عبد الرحيم

قالت أ.د/ إيمان الشال، عميد كلية الطب بنات جامعة الأزهر، إننا اليوم لا نحتفل فقط بتخريج دفعة جديدة من الأطباء، بل نحتفل بوفاء الأمانة التي حملها الأزهر الشريف على عاتقه منذ قرون، بأن يظل منارةً للعالمين، تجمع بين نور الإيمان وضياء العلم.

 أعظم رسالة

وأضافت عميد كلية الطب بنات جامعة الأزهر، خلال كلمتها بحفل تخرج طلاب كلية الطب من الوافدين: أبنائي الخريجين الوافدين، لقد جئتم إلينا من بلادٍ بعيدة تحملون أحلامًا كبيرة، واليوم تعودون إليها وأنتم تحملون أعظم رسالة عرفتها البشرية؛ رسالة الطب الممزوجة بقيم الأزهر الوسطية، مؤكدةً أنهم كانوا خلال سنوات دراستهم خير سفراء لبلادهم، واليوم يصبحون خير سفراء للأزهر الشريف في أوطانهم.

وأكدت أ.د/ إيمان الشال، أن الطب مهارة عالمية وعبادة سامية، موضحةً أن الكلية لم تمنح الخريجين العلم الطبي الحديث والمهارات الإكلينيكية التي تضاهي المعايير العالمية فحسب، بل غرست في وجدانهم أن الطب عبادة نتقرب بها إلى الله، وأن المريض إنسانٌ كرّمه الخالق قبل أن يكون حالةً طبية في السجلات.

عميدة كلية طب بنات الأزهر

نبراس الرحمة

وتابعت عميد كلية الطب بنات رسالتها للخريجين قائلة: إن العالم ينتظر منكم الكثير، فكونوا في بلادكم نبراسًا للرحمة، وروادًا للتغيير، وتذكروا أن تميزكم الأكاديمي الذي نلتموه في رحاب جامعة الأزهر هو سلاحكم لمواجهة الأوجاع، لكن أخلاقكم هي الدواء الحقيقي الذي يجبر كسر القلوب قبل الأجساد، مشددةً على ضرورة التحلي بأخلاق المهنة وآدابها، واحترام الزملاء والمرضى، والعمل بروح الفريق الواحد.

واختتمت عميدة كلية الطب بجامعة الأزهر كلمتها بتوجيه الشكر إلى أولياء الأمور، قائلة: أحييكم وأهديكم هذا النجاح الباهر، فهذا يوم حصادكم الذي يهون معه تعب السنين، كما وجهت الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، قائلة: شكرًا لعطائكم الذي توّجنا به اليوم فرحة أبنائنا من اليمن، وفلسطين، والأردن، والعراق، وسوريا، وليبيا، وإندونيسيا، والسودان، وموريتانيا، والصومال، وأفغانستان، ونيجيريا، وروسيا، والمالديف.

طب بنات الأزهر عميدة طب بنات الأزهر الأزهر خريجو الوافدين إيمان الشال عميد كلية الطب بنات جامعة الأزهر الطب بنات جامعة الأزهر

