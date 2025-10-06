منها جيتز وجوك .. سيارات هاتشباك للبيع سعرها 450 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس بنز A150، وهيونداي جيتز، وبريليانس FRV، ورينو سانديرو ستيب واى، ونيسان جوك .

مرسيدس بنز A150 موديل 1998

تستمد مرسيدس بنز A150 موديل 1998 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 233 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مرسيدس بنز A150 موديل 1998

تباع سيارة مرسيدس بنز A150 موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي جيتز موديل 2008

تحصل سيارة هيونداي جيتز موديل 2008 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 102 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي جيتز موديل 2008

تتوافر سيارة هيونداي جيتز موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بريليانس FRV موديل 2015

تنقل قوة سيارة بريليانس FRV موديل 2015 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1498 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 260 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بريليانس FRV موديل 2015

سعر سيارة بريليانس FRV موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو سانديرو ستيب واى موديل 2015

تمكنت سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2015 من قطع مسافة 220 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو سانديرو ستيب واى موديل 2015

يبلغ سعر سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2015 في سوق السيارات المصري 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان جوك موديل 2013

تنقل قوة سيارة نيسان جوك موديل 2013 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الأحمر .

نيسان جوك موديل 2013

تأتى سيارة نيسان جوك موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .