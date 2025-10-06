تعرف على جوردون بيوهريج مصمم سيارة Continental Mark II الكلاسيكية

جوردون بيوريج كان يعمل مصمم سيارات أمريكي شهير، وعرف بتصميماته المبتكرة للسيارات من ضمنها، طراز كورد 810 و812، وأوبورن سبيدستر، بالإضافة إلى مساهماته في شركات كبرى كـ دويسنبرج وفورد، وابتكر أيضاً السقف القابل للإزالة وحصل على براءة اختراعه في عام 1951.

جوردون بيوهريج مصمم سيارة Continental Mark II الكلاسيكية

أبرز إنجازات جوردون بيوهريج

في عام 1929 صمم جوردون بيوهريج هياكل سيارات ستوتز بلاك هوك التي شاركت في سباق لومان، وفي سن الـ 25 أصبح كبير مصممي الهياكل لشركة "دويسنبرج" ، وذلك بعد تصميم طراز "J".

بالاضافة إلي ان جوردون بيوهريج، وانضم عام 1934 إلى شركة أوبورن، وصمم سيارة أوبورن 851 بوت تيل سبيدستر في عام 1935، واشتهر بتصميم سيارة كورد 810 و 812 المميزة، والتي اعترف متحف الفن الحديث بأصالتها في عام 1951.

بعد الحرب العالمية الثانية

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ساهم جوردون بيوهريج بأفكاره التصميمية في سيارات ستوديبيكر لطرازات عام 1947، وفي عام 1949، انضم إلى فورد، وعمل على مشاريع من ضمنها، سيارة فيكتوريا كوبيه موديل 1951 و كونتيننتال مارك II موديل 1956.



اختراعات جوردون بيوهريج

اخترع جوردون بيوهريج السقف القابل للإزالة وحصل على براءة اختراع له في 5 يونيو من عام 1951، والذي تم استخدامه في سيارة TASCO الرياضية، وبعد تقاعده من شركة فورد في عام 1965، درس في كلية مركز الفنون للتصميم في كاليفورنيا من عام 1965 إلى عام 1970.

وفي عام 1979 قدم جوردون بيوهريج تصميم سيارة "بويريج"، وهي سيارة كوبيه بإنتاج محدود، وفي آخر سنوات حياته، عمل مستشار لدار سك العملة فرانكلين، مساهماً في تطوير سياراتهم النموذجية.

نبذة عن سيارة Continental Mark II الكلاسيكية

سيارة لينكولن كونتيننتال مارك II هي سيارة فاخرة جدًا، أنتجتها شركة فورد من عام 1956 وحتي عام 1957، وعرفت كواحدة من أغلى السيارات الأمريكية وقتها، وتميزه بتصميمها الأنيق المحافظ، وجودة تصنيعها اليدوية الاستثنائية، ووظيفة غطاء صندوق السيارة المدمج للإطار الاحتياطي، مما جعلها أيقونة كلاسيكية مطلوبة في عالم السيارات.