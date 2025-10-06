قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعرف على جوردون بيوهريج مصمم سيارة Continental Mark II الكلاسيكية

جوردون بيوهريج مصمم سيارة Continental Mark II
جوردون بيوهريج مصمم سيارة Continental Mark II
إبراهيم القادري

جوردون بيوريج كان يعمل مصمم سيارات أمريكي شهير، وعرف بتصميماته المبتكرة للسيارات من ضمنها، طراز كورد 810 و812، وأوبورن سبيدستر، بالإضافة إلى مساهماته في شركات كبرى كـ دويسنبرج وفورد، وابتكر أيضاً السقف القابل للإزالة وحصل على براءة اختراعه في عام 1951.

جوردون بيوهريج مصمم سيارة Continental Mark II الكلاسيكية 

أبرز إنجازات جوردون بيوهريج

في عام 1929 صمم جوردون بيوهريج هياكل سيارات ستوتز بلاك هوك التي شاركت في سباق لومان، وفي سن الـ 25 أصبح كبير مصممي الهياكل لشركة "دويسنبرج" ، وذلك بعد تصميم طراز "J".

جوردون بيوهريج مصمم سيارة Continental Mark II الكلاسيكية 

بالاضافة إلي ان جوردون بيوهريج، وانضم عام 1934 إلى شركة أوبورن، وصمم سيارة أوبورن 851 بوت تيل سبيدستر في عام 1935، واشتهر بتصميم سيارة كورد 810 و 812 المميزة، والتي اعترف متحف الفن الحديث بأصالتها في عام 1951.

بعد الحرب العالمية الثانية

جوردون بيوهريج مصمم سيارة Continental Mark II الكلاسيكية 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ساهم جوردون بيوهريج بأفكاره التصميمية في سيارات ستوديبيكر لطرازات عام 1947، وفي عام 1949، انضم إلى فورد، وعمل على مشاريع من ضمنها، سيارة فيكتوريا كوبيه موديل 1951 و كونتيننتال مارك II موديل 1956.
 

جوردون بيوهريج مصمم سيارة Continental Mark II الكلاسيكية 

اختراعات جوردون بيوهريج

اخترع جوردون بيوهريج السقف القابل للإزالة وحصل على براءة اختراع له في 5 يونيو من عام 1951، والذي تم استخدامه في سيارة TASCO الرياضية، وبعد تقاعده من شركة فورد في عام 1965، درس في كلية مركز الفنون للتصميم في كاليفورنيا من عام 1965 إلى عام 1970.

جوردون بيوهريج مصمم سيارة Continental Mark II الكلاسيكية 

وفي عام 1979 قدم جوردون بيوهريج تصميم سيارة "بويريج"، وهي سيارة كوبيه بإنتاج محدود، وفي آخر سنوات حياته، عمل مستشار لدار سك العملة فرانكلين، مساهماً في تطوير سياراتهم النموذجية.

نبذة عن سيارة Continental Mark II الكلاسيكية

سيارة لينكولن كونتيننتال مارك II هي سيارة فاخرة جدًا، أنتجتها شركة فورد من عام 1956 وحتي عام 1957، وعرفت كواحدة من أغلى السيارات الأمريكية وقتها، وتميزه بتصميمها الأنيق المحافظ، وجودة تصنيعها اليدوية الاستثنائية، ووظيفة غطاء صندوق السيارة المدمج للإطار الاحتياطي، مما جعلها أيقونة كلاسيكية مطلوبة في عالم السيارات.

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال

