رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
الرئيس السيسي: لابد من تواجد معايير واحدة عند ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
تعرف على سبب إيقاف شركة كيا عن إنتاج سول بشكل نهائي ؟

إبراهيم القادري

وصلت سيارة إلي نهاية رحلتها في عالم السيارات، وكانت سول من أكثر السيارات تميزًا وشعبية في تاريخ شركة كيا الكورية، والان سيتم إيقاف إنتاجها بعد أكثر من 16 عام من الإنتاج، وبالتالي أعلنت الشركة الكورية رسميًا أن هذا العام سيكون الأخير لهذا الطراز .

وحتي الان لم تخطط شركة كيا لتقديم بديل لـ سيارة كيا سول التي سيتوقف إنتاجها، ما يعني أن اسمها سيختفي تمامًا من قائمة سيارات كيا الحديثة بعد هذا العام.

نهاية كيا سول خلال عام 2025

ظهرت سيارة كيا سول لأول مرة عام 2009، وكانت تمتلك تصميم صندوقي جريء، وبها خطوط حادة، وكانت رمز للتصميم الشبابي وروح المغامرة، وجمعت بين العملية والجرأة، وذلك جعلها السيارة المفضلة لدى فئة الشباب والعائلات الصغيرة في ان واحد.

وذلك ما جعل سول أيقونة في الأسواق العالمية، خصوصًا في أمريكا الشمالية وأوروبا، وحققت مبيعات تجاوزت 1.5 مليون سيارة خلال ثلاثة أجيال متتالية.

الجيل الأخير من كيا سول

سيارة كيا سول موديل 2025 لم تختلف عن الجيل الثالث الذي أطلق في عام 2019، إلا أنها احتفظت بسحرها الخاص، وظهرت بواجهة أمامية جديدة مع مصابيح LED نحيفة، وشبك أمامي مستوحى من شقيقتها كيا سبورتاج، وبها مقصورة داخلية مريحة تحتوي علي، شاشة وسطية كبيرة تعمل باللمس وأنظمة أمان متقدمة.

مع تلك المميزات تراجعت مبيعات كيا سول في السنوات الأخيرة، وذلك بعد صعود سيارات مثل كيا سيلتوس و كيا نيرو الكهربائية، وهذا ما جعل مستقبل سول في مهب الريح، بالاضافة إلي ان السوق بات يميل أكثر نحو السيارات الكهربائية أو الهجينة، وهذا ما جعل كيا تقرر توديع هذه الأيقونة الصغيرة.

إيقاف كيا سول الكهربائية

وسيتم إيقاف سول الكهربائية " Kia Soul EV" التي أطلقتها الشركة في بعض الأسواق، وكانت سول ضمن أولى المحاولات الجادة لكيا في عالم السيارات الكهربائية، لكن مع تقدم التكنولوجيا وتطور تصاميم كيا الجديدة مثل كيا EV3 و كيا EV5، أصبح واضح أن مستقبل الشركة يتجه نحو فئة جديدة كليًا من السيارات الذكية والمتصلة.

وجدير بالذكر ان رحيل كيا سول لا يعني فقط نهاية طراز، بل نهاية حقبة من السيارات العملية ذات الطابع الشبابي المميز، ففي الوقت الذي كانت فيه معظم سيارات الكروس أوفر تسعى لتشابه بعضها البعض، كانت سول تجرؤ على أن تكون مختلفة.

اختفاؤها يترك فراغ في فئة السيارات المدمجة التي تجمع بين البساطة والجرأة، ومع ذلك، فإن هذا القرار يعكس استراتيجية كيا الجديدة في التركيز على التحول الكهربائي عبر سلسلة سياراتها العائلية الجديدة الأكبر في الحجم مثل كيا EV6 و كيا EV9، التي تمثل جيل جديد من الإبداع الهندسي والتصميم العصري.

