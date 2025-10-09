قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مصمم سيارة بولستار.. مراحل هامة في حياة توماس إنجينلاث

حياة توماس إنجينلاث مصمم السيارات
حياة توماس إنجينلاث مصمم السيارات
إبراهيم القادري

توماس إنجينلاث هو مصمم سيارات ألماني وكان الرئيس التنفيذي لشركة بوليستار ، وكان في السابق نائب الرئيس الأول للتصميم في شركة فولفو للسيارات .

 حياة توماس إنجينلاث مصمم السيارات 

مسيرة توماس إنجينلاث المهنية

حصل إنجينلاث على درجة الماجستير في تصميم السيارات من الكلية الملكية للفنون في لندن بعد حصوله على شهادته من Fachhochschule für Gestaltung في بفورتسهايم، بـ ألمانيا.

 حياة توماس إنجينلاث مصمم السيارات 

وانضم إلى مجموعة فولكس فاجن وعمل لدى أودي ، وشغل ايضا منصب كبير مصممي التصميم الخارجي لفولكس فاجن ، وبعدها تم تعينة كبير مصممين في سكودا عام ٢٠٠٠.

وفي عام ٢٠٠٦ تم ترقيته إلى منصب مدير التصميم في مركز تصميم فولكس فاجن في بوتسدام، وفي عام 2012 انتقل إلى شركة فولفو كرئيس للتصميم وفي عام 2017 أصبح الرئيس التنفيذي للشركة التابعة لشركة بوليستار .

 حياة توماس إنجينلاث مصمم السيارات 

تصاميم توماس إنجينلاث التي شارك بها 

وقدم توماس إنجينلاث استقالته في 27 أغسطس من عام 2024 وغادر الشركة رسميًا في 1 أكتوبر من عام 2024، وشارك في تصميم العديد من السيارات من ضمنها، سكودا أهوج، وسكودا سوبيرب، وسكودا فابيا، وسكودا رومستر، وسكودا يتي، وبوليستار 1، وبوليستار 2، وفولكس فاجن XL1، وفولفو XC90 II، وفولفو S90 و V90 ، وفولفو XC40 .

تاريخ شركة بولستار في صناعة السيارات

 حياة توماس إنجينلاث مصمم السيارات 

بدأ تاريخ بولستار كفريق سباق سويدي عام 1996، وأطلق عليه اسم فلاش إنجينيرينج (Flash Engineering)، وفي عام 2005 استحوذ رجل الأعمال كريستيان دال على الفريق وأعاد تسميته إلى بوليستار ريسينج (Polestar Racing).

وفي عام 2009 أصبحت بوليستار شريك فولفو الرسمي في تعديل سياراتها، تحت العلامة التجارية Polestar Performance، وفي عام 2015 استحوذت فولفو على شركة Polestar Performance بالكامل، لتوسع بها شبكة موزعيها.

 حياة توماس إنجينلاث مصمم السيارات 

وفي عام 2017 حصل تحول جذري لإعادة اختراع بوليستار كعلامة تجارية مستقلة للسيارات الكهربائية، وتم إطلاق أول سيارة لها، وهي سيارة Polestar 1 الهجينة القابلة للشحن.

ومن عام 2019 حتي عام 2024 تم توسيع نطاق الإنتاج ليشمل نماذج كهربائية بالكامل مثل Polestar 2 وهي منافسة لسيارة تسلا موديل 3، والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم Polestar 3، والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكوبيه Polestar 4.

 حياة توماس إنجينلاث مصمم السيارات 

والجدير بالذكر ان شركة بولستار تخطط لإطلاق نماذج جديدة مثل Polestar 5 و Polestar 6، وتتطلع إلى بناء سيارات إنتاج محايدة مناخياً بحلول عام 2030 .

