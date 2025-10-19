بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8

أطلقت شركة بي واي دي الصينية أحدث سياراتها التي تنتمي إلى فئة الدفع الهجين، وجاءت بتصميم رياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع مجموعة متكاملة من التجهيزات والتقنيات المتطورة، التي تشمل وسائل الرفاهية والتحكم.

محرك السيارة BYD ليوبارد 8

تستمد هذه السيارة قوتها من نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر، ومحركين كهربائيين موزعين على المحورين الأمامي والخلفي تعتمد على الدفع الكلي بشكل دائم.

السيارة BYD ليوبارد 8

وتنتج المنظومة مجتمعة قوة مذهلة تصل إلى 737 حصان، مع عزم دوران يبلغ 760 نيوتن متر، ما يمنح السيارة تسارعًا قويًا من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثانية فقط.

ويعمل ناقل الحركة بتقنية التغيير المستمر CVT، فيما يسمح النظام الكهربائي للسيارة بقطع مسافة تقارب 100 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

السيارة BYD ليوبارد 8

تصميم السيارة BYD ليوبارد 8

تحمل السيارة طابعًا هجوميًا في ملامحها، بدءًا من الشبك الأمامي الكبير المطلي بالكروم، مرورًا بالمصابيح الأمامية والخلفية العاملة بتقنية LED عالية الأداء، ووصولًا إلى العجلات الألومنيوم الكبيرة بقياس 20 بوصة.

المرايا الجانبية كهربائية بالكامل وتدعم الطي والتدفئة، كما تضم إشارات انعطاف مدمجة، بينما يبرز في الخلف جناح أنيق ومصابيح متصلة تعزز من الطابع الديناميكي.



الأبعاد الخاصة بالسيارة BYD ليوبارد 8 تتمثل في، 5195 ملم للطول الكلي، وعرض 1994 ملم، وارتفاع 1905 ملم، مع قاعدة عجلات واسعة بطول 2920 ملم وخلوص أرضي 220 ملم.

أنظمة الأمان وتجهيزات بي واي دي ليوبارد 8

تم تزويد السيارة بمجموعة شاملة من تقنيات السلامة، تشمل نظام تحذير من الاصطدام الأمامي مزود بخاصية الكبح التلقائي، بالإضافة إلى مراقبة النقطة العمياء، ونظام تنبيه لتغيير المسار، ومثبت سرعة ذكي قادر على التكيف مع حالة الطريق.

وتأتي السيارة مزودة بكاميرات 360 درجة، مع نظام مساعدة في الحفاظ على المسار، تشمل تقنيات الأمان الأخرى حساسات أمامية وخلفية، وتنبيه في حال فتح الأبواب أثناء اقتراب مركبة من الخلف، بالإضافة إلى 8 وسائد هوائية،، ونظام مراقبة ضغط الإطارات مع تنبيه في حال انخفاض الضغط.

السيارة BYD ليوبارد 8

تجهيزات سيارة BYD ليوبارد 8

تأتي السيارة بشاشة رئيسية كبيرة بقياس 17.3 بوصة تتحكم في وظائف السيارة والترفيه، إلى جانب شاشة إضافية أمام الراكب الأمامي بحجم 12.3 بوصة، ولوحة عدادات رقمية بالكامل بنفس المقاس.

النظام الصوتي يتكون من 18 سماعة، بينما يأتي الصف الأمامي مزودًا بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي تقدم المعلومات مباشرة، مع منافذ USB، وإضاءة داخلية متعددة الألوان.