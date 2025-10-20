قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف
إسرائيل تخرق الهدنة في غزة وتقصف خان يونس
انطلاق اجتماع اللجان المتخصصة لمناقشة التحول الرقمي والتشريعات والتمويل وتطوير الصحافة.. اليوم
تجاهل فيريرا.. كواليس استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك
الحوثيون يحتجزون ممثل يونيسف باليمن ضمن 20 موظفا بالأمم المتحدة
ترامب يعين رجل أعمال مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى العراق
السقوط في أنفيلد.. تراجع نتائج ليفربول وأرقام سلبية لمحمد صلاح
إطلاق نار قرب سكن طلاب جامعة أوكلاهوما.. وإصابة 3 أشخاص
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من ليل بثنائية في الدوري الفرنسي
موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي 1-0
أحمد موسى: انتظروا أخبارا إيجابية تهم المصريين بشأن الكهرباء
تكنولوجيا وسيارات

بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. هيونداي تكشف رسميًا عن Ioniq 9 الرياضية

هيونداي Ioniq 9
هيونداي Ioniq 9
صبري طلبه

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن أحدث طرازاتها من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي النسخة الشهيرة صاحبة اللقبIoniq 9، التي تنتمي إلى فئة السيارات الكهربائية بالكامل. 

قدمت Ioniq 9 بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة داخل المقصورة، حيث تم تزويدها بمساعد افتراضي يعتمد على تقنية GPT المتطورة، هذا المساعد الصوتي يتيح تفاعلًا مع السائق، في وظائف تشمل جدولة المواعيد، والتحكم بوظائف السيارة، بالإضافة إلى أنظمة الملاحة والخرائط.

هيونداي  Ioniq 9

محرك السيارة هيونداي  Ioniq 9

تقدم هيونداي Ioniq 9 بعدد 3 أنظمة حركة، تبدأ بخيار الدفع الخلفي الذي يولد قوة 218 حصانًا، بالإضافة إلى نسخة الدفع الرباعي التي تستطيع ضخ 308 أحصنة، إلى جانب الفئة عالية التجيهزات والتي يتمكن محركها من إنتاج 428 حصانًا. 

مدى السير وبطارية هيونداي  Ioniq 9

تقدم السيارة هيونداي  Ioniq 9 ببطارية تبلغ سعتها 110.3 كيلوواط ساعة، وبهذه القدرات يصل مدى السير إلى 620 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

هيونداي  Ioniq 9

مواصفات وتجهيزات هيونداي  Ioniq 9

تم تجهيز Ioniq 9 بأكثر من 20 تقنية مساعدة متقدمة، عبر نظام SmartSense، مع نظام النقطة العمياء، وتقنية مساعد القيادة الذكي على الطرق السريعة وخاصية تغيير المسار تلقائيًا، ونظام الاصطفاف الذاتي، حساسات حركة، وكاميرا للمتابعة.

هيونداي  Ioniq 9

تأتي السيارة Ioniq 9  ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام كبيرة الحجم، حيث يبلغ طولها 5.06 متر، وتبلغ سعة التخزين الكلية عند طي المقاعد 2,494 لترًا، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3.13 متر، وباقة من التجيهزات أبرزها شاحن لاسلكي للهواتف، مقاعد كهربائية، شاشة مزدوجة كبيرة الحجم لعرض الوسائط المتعددة، قياس 12.3 بوصة.

هيونداي  Ioniq 9

تدعم السيارة هيونداي Ioniq 9  تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، قفل مركزي للأبواب، إنذار مانع للسرقة، مكيف هواء متعدد المناطق يعمل بشكل أوتوماتيكي. 

هيونداي Ioniq 9

