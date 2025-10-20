بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. هيونداي تكشف رسميًا عن Ioniq 9 الرياضية

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن أحدث طرازاتها من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي النسخة الشهيرة صاحبة اللقبIoniq 9، التي تنتمي إلى فئة السيارات الكهربائية بالكامل.

قدمت Ioniq 9 بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة داخل المقصورة، حيث تم تزويدها بمساعد افتراضي يعتمد على تقنية GPT المتطورة، هذا المساعد الصوتي يتيح تفاعلًا مع السائق، في وظائف تشمل جدولة المواعيد، والتحكم بوظائف السيارة، بالإضافة إلى أنظمة الملاحة والخرائط.

محرك السيارة هيونداي Ioniq 9

تقدم هيونداي Ioniq 9 بعدد 3 أنظمة حركة، تبدأ بخيار الدفع الخلفي الذي يولد قوة 218 حصانًا، بالإضافة إلى نسخة الدفع الرباعي التي تستطيع ضخ 308 أحصنة، إلى جانب الفئة عالية التجيهزات والتي يتمكن محركها من إنتاج 428 حصانًا.

مدى السير وبطارية هيونداي Ioniq 9

تقدم السيارة هيونداي Ioniq 9 ببطارية تبلغ سعتها 110.3 كيلوواط ساعة، وبهذه القدرات يصل مدى السير إلى 620 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

مواصفات وتجهيزات هيونداي Ioniq 9

تم تجهيز Ioniq 9 بأكثر من 20 تقنية مساعدة متقدمة، عبر نظام SmartSense، مع نظام النقطة العمياء، وتقنية مساعد القيادة الذكي على الطرق السريعة وخاصية تغيير المسار تلقائيًا، ونظام الاصطفاف الذاتي، حساسات حركة، وكاميرا للمتابعة.

تأتي السيارة Ioniq 9 ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام كبيرة الحجم، حيث يبلغ طولها 5.06 متر، وتبلغ سعة التخزين الكلية عند طي المقاعد 2,494 لترًا، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3.13 متر، وباقة من التجيهزات أبرزها شاحن لاسلكي للهواتف، مقاعد كهربائية، شاشة مزدوجة كبيرة الحجم لعرض الوسائط المتعددة، قياس 12.3 بوصة.

تدعم السيارة هيونداي Ioniq 9 تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، قفل مركزي للأبواب، إنذار مانع للسرقة، مكيف هواء متعدد المناطق يعمل بشكل أوتوماتيكي.