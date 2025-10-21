أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر.. دايهاتسو تعيد "ميدجت" بتكنولوجيا كهربائية وحجم صغير

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



دايهاتسو تعيد "ميدجت" بتكنولوجيا كهربائية وحجم صغير

كشفت شركة دايهاتسو اليابانية عن نموذج اختباري جديد يحمل اسم "ميدجت إكس"، في خطوة تحمل مزيجاً من الحنين للماضي والرؤية المستقبلية، وهو إعادة تصور حديث لطراز ميدجت الكلاسيكي الشهير الذي كان له حضور بارز في شوارع اليابان منذ عقود.

أسعار ومواصفات هوندا بايلوت 2026 في السعودية

تقدم هوندا اليابانية مجموعة من الاصدارات المتنوعة داخل السوق السعودي للسيارات، منها النسخة بايلوت موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ذات الطابع العائلي، مع باقة كبيرة من التجهيزات بحسب الفئات وبأسعار تبدأ من 179,285 ريال.

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

شهدت مدينة 6 اكتوبر، إقامة أكبر تجمع لمحبى رياضة الموتوسيكلات و الموتور سبورت بشكل عام، خلال احتفالية فريق Commanders MCبالذكرى السنوية التاسعة على تأسيس الفريق الذى يضم المئات من بايكرز مصر .

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏



أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.