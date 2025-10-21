قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه
بعد توقفها المفاجئ.. شاحنات المساعدات الإنسانية تصطف تمهيدًا لدخولها غزة
انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين بـانتخابات مجلس النواب.. بعد غد
10 محظورات حددتها «الوطنية للانتخابات» على المترشحين لـ انتخابات مجلس النواب
البيت الأبيض يعلن تأجيل لقاء روبيو ولافروف
روسيا تعلن إسقاط 55 مسيرة أوكرانية خلال الليل
هل يجب على الأبناء الإنفاق على الوالدين؟.. الإفتاء: بـ3 شروط
بدأ العد التنازلي.. 11 يوما تفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير
استغاثات يومية.. متحدث الشباب والرياضة يكشف حجم الفساد بالإسماعيلي
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 21-10-2025
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21-10-2025 والقنوات الناقلة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر.. دايهاتسو تعيد "ميدجت" بتكنولوجيا كهربائية وحجم صغير

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


دايهاتسو تعيد "ميدجت" بتكنولوجيا كهربائية وحجم صغير
كشفت شركة دايهاتسو اليابانية عن نموذج اختباري جديد يحمل اسم "ميدجت إكس"، في خطوة تحمل مزيجاً من الحنين للماضي والرؤية المستقبلية، وهو إعادة تصور حديث لطراز ميدجت الكلاسيكي الشهير الذي كان له حضور بارز في شوارع اليابان منذ عقود.

أسعار ومواصفات هوندا بايلوت 2026 في السعودية
تقدم هوندا اليابانية مجموعة من الاصدارات المتنوعة داخل السوق السعودي للسيارات، منها النسخة بايلوت موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ذات الطابع العائلي، مع باقة كبيرة من التجهيزات بحسب الفئات وبأسعار تبدأ من 179,285 ريال.

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس
شهدت مدينة 6 اكتوبر، إقامة أكبر تجمع لمحبى رياضة الموتوسيكلات و الموتور سبورت بشكل عام، خلال احتفالية فريق Commanders MCبالذكرى السنوية التاسعة على تأسيس الفريق الذى يضم المئات من بايكرز مصر .

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏


أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها
يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض. 

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة أخبار السيارات في مصر أسعار السيارات في سوق المستعمل أخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

صورة من داخل المدرسة

مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

صورة أرشيفية

الذهب يواصل تألقه عالميًا.. خبير يوضح أسباب الارتفاع وتوقعات المرحلة المقبلة

ترشيحاتنا

سيولة مرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة.

سيولة مرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة.. اليوم

ما بين رفض واستبعاد.. القضاء الإداري ينظر 40 طعن من مرشحي انتخابات مجلس النواب

ما بين رفض واستبعاد.. القضاء الإداري ينظر 40 طعنا من مرشحي انتخابات مجلس النواب

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

هيئة الاستعلامات تشكر الرئيس السيسي على دعمه.. وتؤكد: ننقل صورة إيجابية عن مصر

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

القلقاس
القلقاس
القلقاس

فيديو

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد