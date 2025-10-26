مواصفات شيرى تيجو 8 برو 2026 العائلية

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى تيجو 8 برو موديل 2026، وتنتمي تيجو 8 برو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

أبعاد شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

تأتي سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4722 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1745 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2710 مم.

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

زودت سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفية.

مواصفات شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

تحتوي سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وتكييف، وبها فتحة سقف بانوراما .

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 بها، مرايات كهربائية، وبها ريموت كنترول، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها مرايات ضم و إغلاق، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مقاعد كهربائية، وبها جنوط رياضية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها إنذار ضد السرقة .

محرك شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

تستمد سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 51 لتر .

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

سعر شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 475 ألف جنيه .