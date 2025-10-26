شاهد.. فورد توروس 2026 الجديدة

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد توروس موديل 2026، وتنتمي توروس لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وهي تعيد تعريف مفهوم التميز في فئة السيارات السيدان، وتعتبر واحدة من أكثر السيارات السيدان مبيعاً وشعبية في منطقة الشرق الأوسط.

تتميز فورد توروس موديل 2026 بتصميم خارجي أنيق وجريء، إلى جانب مجموعة متكاملة من التقنيات المتقدمة المصممة للارتقاء بتجربة القيادة والراحة إلى مستويات غير مسبوقة .

محرك فورد توروس موديل 2026

تستمد سيارة فورد توروس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات .

مواصفات فورد توروس موديل 2026

زودت سيارة فورد توروس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، تم تجديد الواجهتين الأمامية والخلفية بالكامل، وبها هيكل جديدة للمصابيح الأمامية وتصميمات عجلات عصرية، وبها تطعيمات جديدة للمقاعد، وبها كونسول معدل يوفر مزيد من الراحة والأناقة للسائق والركاب.

بالاضافة إلي ان فورد توروس موديل 2026 توفر تجربة اتصال سلسة بفضل أكبر شاشة لمس مركزية مقاس 13.2 بوصة، وترتبط هذه الشاشة المتطورة بأنظمة الاتصال اللاسلكي كار بلاي من آبل (Apple CarPlay) وأوتو من أندرويد (Android Auto) .

ويوجد بـ سيارة فورد توروس موديل 2026 ايضا، كاميرا بزاوية 360 درجة، وبها نظام صوتي مميز من B&O، وبها مقاعد مهواة لتوفير راحة فائقة للسائق والركاب، وهي ميزة حيوية وضرورية لمناخ المناطق الحارة .

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد في عام 1903 على يد هنري فورد بالتعاون مع 12 مستثمر، وقدمت ثورة في صناعة السيارات من خلال طرح "موديل تي" عام 1908 وخط التجميع المتحرك في عام 1913، مما جعل السيارات متاحة للجميع وخفض وقت التجميع بشكل كبير.

وأدت هذه الابتكارات إلى توسع دولي هائل لشركة فورد، وتحولت من شركة خاصة في البداية إلى شركة عامة في عام 1956.

وجدير بالذكر ان شعار فورد مر بتطورات عبر التاريخ، لكن الشعار البيضاوي الذي ظهر لأول مرة في عام 1907 لا يزال علامة مميزة للعلامة التجارية حتى اليوم.