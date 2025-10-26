قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. فورد توروس 2026 الجديدة

فورد توروس موديل 2026
فورد توروس موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد توروس موديل 2026، وتنتمي توروس لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وهي تعيد تعريف مفهوم التميز في فئة السيارات السيدان، وتعتبر واحدة من أكثر السيارات السيدان مبيعاً وشعبية في منطقة الشرق الأوسط.

 فورد توروس موديل 2026

تتميز فورد توروس موديل 2026 بتصميم خارجي أنيق وجريء، إلى جانب مجموعة متكاملة من التقنيات المتقدمة المصممة للارتقاء بتجربة القيادة والراحة إلى مستويات غير مسبوقة .

محرك فورد توروس موديل 2026

 فورد توروس موديل 2026

تستمد سيارة فورد توروس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات .

مواصفات فورد توروس موديل 2026

زودت سيارة فورد توروس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، تم تجديد الواجهتين الأمامية والخلفية بالكامل، وبها هيكل جديدة للمصابيح الأمامية وتصميمات عجلات عصرية، وبها تطعيمات جديدة للمقاعد، وبها كونسول معدل يوفر مزيد من الراحة والأناقة للسائق والركاب.

بالاضافة إلي ان فورد توروس موديل 2026 توفر تجربة اتصال سلسة بفضل أكبر شاشة لمس مركزية مقاس 13.2  بوصة، وترتبط هذه الشاشة المتطورة بأنظمة الاتصال اللاسلكي كار بلاي من آبل (Apple CarPlay) وأوتو من أندرويد (Android Auto) .

 فورد توروس موديل 2026

ويوجد بـ سيارة فورد توروس موديل 2026 ايضا، كاميرا بزاوية 360 درجة، وبها نظام صوتي مميز من B&O، وبها مقاعد مهواة لتوفير راحة فائقة للسائق والركاب، وهي ميزة حيوية وضرورية لمناخ المناطق الحارة .

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد في عام 1903 على يد هنري فورد بالتعاون مع 12 مستثمر، وقدمت ثورة في صناعة السيارات من خلال طرح "موديل تي" عام 1908 وخط التجميع المتحرك في عام 1913، مما جعل السيارات متاحة للجميع وخفض وقت التجميع بشكل كبير.

 فورد توروس موديل 2026

وأدت هذه الابتكارات إلى توسع دولي هائل لشركة فورد، وتحولت من شركة خاصة في البداية إلى شركة عامة في عام 1956.

وجدير بالذكر ان شعار فورد مر بتطورات عبر التاريخ، لكن الشعار البيضاوي الذي ظهر لأول مرة في عام 1907 لا يزال علامة مميزة للعلامة التجارية حتى اليوم. 

السيارات السيدان الفاخرة فورد توروس موديل 2026 منطقة الشرق الأوسط محرك فورد توروس توروس موديل 2026 مواصفات فورد توروس

