ضبط أسطوانات ومخالفات فى حملة تموينية بالقليوبية

إبراهيم الهواري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة موسعة على الأسواق ومستودعات البوتاجاز والمخابز لضبط المخالفات.
وقال الدكتور  تامر صلاح مختار وكيل الوزارة - مدير مديرية تموين القليوبية أنه تم توجيه حملات لإستهداف بعض الأماكن والمرور علي الأنشطة التجارية المختلفة بنطاق ( شبين القناطر ؛ ومركز ومدينة بنها ) للتأكد من مدي الإلتزام بالقرارات والقوانين.

ضبط المخالفات 

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص لقيامه بتجميع إسطوانات بوتاجاز مدعمة والإتجار بها حيث تم حرز عدد 100 إسطوانة بوتاجاز وتم التحفظ عليهم بأحد المستودعات التابعة لنطاق دائرة الإدارة.
كما تم 12 محاضر لأنشطة تجارية مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار .
وأكد وكيل الوزارة حرص المديرية علي إستمرار تشديد  الرقابة بمختلف مناطق المحافظة لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أي ممارسات سلبية غير مُنضبطة ، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ؛ مشيراً سيادته إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية.

