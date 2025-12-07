قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بحجة تأديبها .. تفاصيل مصرع طفلة على يد طليقة والدها في القليوبية

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

كشفت التحريات الأولية في واقعة مصرع الطفلة فرحة محمد، 7 سنوات، على يد طليقة والدها بقرية ميت نما في قليوب، أن الطفلة كانت تقيم لدى المتهمة منذ فترة، وأن الأخيرة اعتادت التعدي عليها بالضرب بشكل متكرر.
وأوضحت التحريات أن المتهمة اعتدت على الطفلة باستخدام خرطوم بحجة تأديبها، واستمر الضرب حتى فقدت الطفلة حياتها متأثرة بما تعرضت له من تعذيب وإيذاء بدني، وتواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات اللازمة لكشف كافة ملابسات الحادث.

تفاصيل الواقعة 

وكانت قد لقيت طفلة تُدعى فرحة. م 7 سنوات، مصرعها على يد طليقة والدها بمنطقة ميت نما التابعة لمركز قليوب، بعد تعرضها للاعتداء بالضرب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
تلقى مركز شرطة قليوب إخطارًا يفيد بوفاة الطفلة داخل منزل سيدة تُدعى ف. أ تبلغ من العمر 44 عامًا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهمة.
وخلال مناقشتها في التحقيقات الأولية، أقرت ف. أ بأنها اعتدت على الطفلة بحجة تأديبها، إلا أن الطفلة فقدت حياتها متأثرة بما تعرضت له من إيذاء بالضرب حتى الموت.
تم نقل جثة الطفلة فرحة. م إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية محافظة القليوبية قليوب

