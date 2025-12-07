محافظ القليوبية يوجه بتقديم الدعم الكامل للمصابين في حادث انهيار شدة خشبية ببرج تحت الإنشاء ببنها

تابع محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، حادث سقوط جزئي لشدة خشبية على عدد من العمال داخل عقار تحت الإنشاء، بقرية كفر الجزار التابعة لمدينة بنها.

وتلقى المحافظ بلاغا بالحادث من غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث وقع الانهيار أثناء صب سقف الدور الثاني العلوي، مما أدى إلى سقوط عدد من الألواح الخشبية وانهيار جزء من الشدة خلال وجود العمال أسفل السقف أثناء أعمال الصب ، وأسفر الحادث عن إصابة 8 عمال وبمراجعة موقف العقار، تبين أنه يقام بموجب ترخيص.

وفور وقوع الحادث، وجّه المحافظ بسرعة التعامل مع الموقف وتقديم الإسعافات اللازمة، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الرعاية الطبية الكاملة.

ووجه المحافظ بتوفير كل سبل الدعم الطبي والاجتماعي للمصابين، كما كلف المحافظ أجهزة قطاع الصحة بالمحافظة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل مستمر ودقيق، وإرسال تقارير دورية حول تطورات حالتهم والإجراءات العلاجية المتخذة.

وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ مديرية العمل بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تقصير،وكلف أيضًا مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة تقديم الدعم المادي وصرف التعويضات اللازمة للمصابين.