الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
كارثة تضرب مكتبة الآثار المصرية بمتحف اللوفر.. تلف 400 كتاب ووثيقة أثرية
مي عمر: كنت عارفة إن محمد سامي هيرجع في قرار اعتزاله الإخراج
الجيش الأمريكي يستأنف ضرباته على قوارب المخدرات ويقتل 4 أشخاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية يوجه بتقديم الدعم الكامل للمصابين في حادث انهيار شدة خشبية ببرج تحت الإنشاء ببنها

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

تابع محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، حادث سقوط جزئي لشدة خشبية على عدد من العمال داخل عقار تحت الإنشاء، بقرية كفر الجزار التابعة لمدينة بنها.
وتلقى المحافظ بلاغا بالحادث من غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث وقع الانهيار أثناء صب سقف الدور الثاني العلوي، مما أدى إلى سقوط عدد من الألواح الخشبية وانهيار جزء من الشدة خلال وجود العمال أسفل السقف أثناء أعمال الصب ، وأسفر الحادث عن إصابة 8 عمال وبمراجعة موقف العقار، تبين أنه يقام بموجب ترخيص.
وفور وقوع الحادث، وجّه المحافظ بسرعة التعامل مع الموقف وتقديم الإسعافات اللازمة، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الرعاية الطبية الكاملة. 
ووجه المحافظ بتوفير كل سبل الدعم الطبي والاجتماعي للمصابين، كما كلف المحافظ أجهزة قطاع الصحة بالمحافظة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل مستمر ودقيق، وإرسال تقارير دورية حول تطورات حالتهم والإجراءات العلاجية المتخذة.
وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ مديرية العمل بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تقصير،وكلف أيضًا مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة تقديم الدعم المادي وصرف التعويضات اللازمة للمصابين.

المحافظ الانهيار السلامة تطورات

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي يبحث عن ضمانات لحماية الأراضي الأوكرانية ومنع الاعتراف بسيطرة روسيا

صورة أرشيفية

هيمنة عسكرية لموسكو ..الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية

صورة أرشيفية

إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لتصعيد محتمل على الحدود الشمالية مع لبنان

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

